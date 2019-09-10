奢華運動風潮不滅！ 高級男裝品牌續推出秋冬新作

2019-09-10 19:29 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



休閒運動還不夠，加上奢華風尚才是主流，英國男裝品牌dunhill在這季推出了兩款升級款奢華運動鞋，就是要男人時髦過冬。另外，義大利鞋王a.testoni亦研發出一系列好穿舒適的sneaker運動鞋，以復古風格來詮釋紳士動感。

dunhill在這季讓招牌的Radial運動鞋升級，採用採用氯丁橡膠海綿發泡材料製成鞋底，搭配黑色、橄欖綠、鈷藍色和紅色的構成的襪套式鞋身結構，並以橡膠線貫穿中底，讓鞋側面飾以通氣孔、鞋跟上帶有壓印品牌Logo。不僅如此，dunhill還推出了這款全新duke彈韌山羊皮跑鞋，這雙高筒外型的鞋款配以由黑色和煤灰色彈力山羊麂皮打造的襪型結構，增添一份奢華質感。同時，採用小牛皮打造內裡，皮革後跟上飾以黃銅材質的「dunhill AD 1893」字樣標誌，凸顯了這系列的特殊。