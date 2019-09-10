奢華運動風潮不滅！ 高級男裝品牌續推出秋冬新作
休閒運動還不夠，加上奢華風尚才是主流，英國男裝品牌dunhill在這季推出了兩款升級款奢華運動鞋，就是要男人時髦過冬。另外，義大利鞋王a.testoni亦研發出一系列好穿舒適的sneaker運動鞋，以復古風格來詮釋紳士動感。
dunhill在這季讓招牌的Radial運動鞋升級，採用採用氯丁橡膠海綿發泡材料製成鞋底，搭配黑色、橄欖綠、鈷藍色和紅色的構成的襪套式鞋身結構，並以橡膠線貫穿中底，讓鞋側面飾以通氣孔、鞋跟上帶有壓印品牌Logo。不僅如此，dunhill還推出了這款全新duke彈韌山羊皮跑鞋，這雙高筒外型的鞋款配以由黑色和煤灰色彈力山羊麂皮打造的襪型結構，增添一份奢華質感。同時，採用小牛皮打造內裡，皮革後跟上飾以黃銅材質的「dunhill AD 1893」字樣標誌，凸顯了這系列的特殊。
而義大利鞋王a.testoni也跟上奢華運動風潮，將懷舊復古的元素融入設計當中，打造全新的皮革運動鞋，a.testoni以手染刷色皮革與圓頭鞋型設計相呼應，凸顯流行性與質感。由經驗豐富的皮革染色師傅，將頂級牛皮以多道手染程序，發揮皮革自然的層次感，呈現復古的懷舊質感，加上略帶厚度設計的黑色橡膠鞋底，有型並具備舒適與活動力。這系列鞋款包括海軍藍、深灰色及棕色可供選擇，並且適合搭配正裝或休閒各種造型，易搭性十足。
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