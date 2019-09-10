從梁家千金變百貨高手 姐妹齊力拚出百億「貴婦百貨」

2019-09-10 19:14 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



左起BELLAVITA董事總經理梁佳敏、董事長梁怡敏。記者江佩君／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook

「貴婦百貨」BELLAVITA於2009年在台北信義區開幕，當時由梁次震家族斥資近百億打造，當時以「爸爸幫女兒開咖啡廳，最後開成百貨」的故事成為業界一大話題。今年BELLAVITA滿十周年，從開幕之初不被業界看好至今，BELLAVITA慢慢走出自己的路，並於2015年轉虧為盈，今晚梁家姐妹，董事長梁怡敏與董事總經理梁佳敏出席十周年酒會，兩姐妹說，「下一個目標希望3年內可衝到百億業績，也透露BELLAVITA不排除拓點，如果有好的地點，台灣或大陸都有可能再展店。」

梁怡敏說，「當初大家都說我們是百貨新手，所以我們就要努力培養自己的客人，不斷努力做出市場差異化，但沒有後悔進百貨業，每一刻都戰戰兢競希望做到好。」三姊妹拚出BELLAVITA目前的成績，梁怡敏也感性的說，「我希望媽媽在，但可惜她不在。」

BELLAVITA十周年，梁佳敏也將邁入下一個人生階段，目前已懷孕8個月的梁佳敏，談及BELLAVITA下一個十周年計畫，她表示，「希望BELLAVITA和品牌有更多的合作，找到更多的服務內容，年底前也會有新的精品與餐飲品牌進駐。」

BELLAVITA十周年慶於9/13至9/23登場，今年中庭特別打造為「奇幻叢林」，9/12起開放民眾參觀拍美照。9/20將串連館內精品推出BELLAVITA時尚之夜。 左起BELLAVITA董事長梁怡敏、董事總經理梁佳敏。記者江佩君／攝影 分享 facebook BELLAVITA十周年慶今年中庭特別打造為「奇幻叢林」。圖／BELLAVITA提供 分享 facebook BELLAVITA十周年慶今年中庭特別打造為「奇幻叢林」。圖／BELLAVITA提供 分享 facebook BELLAVITA十周年慶今年中庭特別打造為「奇幻叢林」。圖／BELLAVITA提供 分享 facebook

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康