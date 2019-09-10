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秋冬大受注目的潮鞋！ 看金曲新人王 ØZI、楊冪這樣穿

2019-09-10 19:04聯合報 記者黃仕揚╱即時報導

秋冬潮鞋大玩跨界聯名，同時找來潮人明星演繹，向經典致敬！adidas Originals以旗下NITE JOGGER系列潮鞋，跨界攜手全球知名反光材質製造商「3M公司」，將反光材質運用在聯名限定鞋款上，呈現復古兼具科技感的風格設計；New Balance則在秋冬推出多雙經典灰色鞋款，並力邀金曲新人王 ØZI等樂壇與影劇新星為新世代潮流穿搭發聲。

adidas Originals這次推出的「NITE JOGGER x 3M」聯名鞋款，加入充滿圖像化的設計，包括細緻刺繡質感的三條線標誌，3M獨特反光材質出現在鞋跟及鞋舌，鞋身內側還有超大的3M反光材質Logo，外底則以摩斯密碼標出鞋款標語。配色以極簡中性色為基底，字樣以大膽鮮紅或同色系呈現，凸顯3M反光設計細節。

在NITE JOGGER鞋款亮相同時，也推出全新R.Y.V.串標服裝系列，以 90年代的復古氛圍，呈現個性感的街頭搭配，以森林綠、天空藍、街頭迷彩等為主色調，串標織帶及科技布料打造不同視覺效果。

至於New Balance日前在台北西門町概念店同步歡慶年度的灰色盛事，攜手金曲新人王 ØZI、奇嗓少女 Karencici、許光漢等共同演繹經典9系列鞋款。像是剛拿下最佳新人獎的ØZI，腳穿帶有未來科技感的997 Sport，前衛卻不失經典。

此外，New Balance同步推出「Play with Grey」系列，特別採用高端鞋款中極具代表性的鞋型：美製997S、日製996及英製580。997S配色靈感源自NB史上第一款灰鞋620、996以鞋皇1300JP做為配色範本，580則是用英製1500元祖灰為基底，讓灰階色調融入鞋身大放異彩，三款鞋以高質感皮革層次運用搭配，輔以經典紅白藍色標元素細節，展現向經典致敬的極致態度。

New Balance在秋冬推出多雙經典灰色鞋款。圖／New Balance提供
New Balance在秋冬推出多雙經典灰色鞋款。圖／New Balance提供
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adidas Originals NITE JOGGER(女生鞋款)，售價4,8...
adidas Originals NITE JOGGER(女生鞋款)，售價4,890元。圖／adidas Originals 提供
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剛拿下金曲新人王的ØZI詮釋New Balance秋冬灰色鞋款。圖／New Ba...
剛拿下金曲新人王的ØZI詮釋New Balance秋冬灰色鞋款。圖／New Balance提供
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女神楊冪腳踩全新NITE JOGGER鞋款，甜美展示全新R.Y.V.系列服裝。圖...
女神楊冪腳踩全新NITE JOGGER鞋款，甜美展示全新R.Y.V.系列服裝。圖／adidas Originals提供
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adidas Originals NITE JOGGER(男生鞋款)，售價4,8...
adidas Originals NITE JOGGER(男生鞋款)，售價4,890元。圖／adidas Originals 提供
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New Balance日前在台北西門町概念店同步歡慶年度的灰色盛事。圖／New ...
New Balance日前在台北西門町概念店同步歡慶年度的灰色盛事。圖／New Balance提供
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