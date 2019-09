秋冬大受注目的潮鞋! 看金曲新人王 ØZI、楊冪這樣穿

2019-09-10 19:04 聯合報 記者黃仕揚 ╱即時報導



秋冬潮鞋大玩跨界聯名,同時找來潮人明星演繹,向經典致敬!adidas Originals以旗下NITE JOGGER系列潮鞋,跨界攜手全球知名反光材質製造商「3M公司」,將反光材質運用在聯名限定鞋款上,呈現復古兼具科技感的風格設計;New Balance則在秋冬推出多雙經典灰色鞋款,並力邀金曲新人王 ØZI等樂壇與影劇新星為新世代潮流穿搭發聲。

adidas Originals這次推出的「NITE JOGGER x 3M」聯名鞋款,加入充滿圖像化的設計,包括細緻刺繡質感的三條線標誌,3M獨特反光材質出現在鞋跟及鞋舌,鞋身內側還有超大的3M反光材質Logo,外底則以摩斯密碼標出鞋款標語。配色以極簡中性色為基底,字樣以大膽鮮紅或同色系呈現,凸顯3M反光設計細節。

在NITE JOGGER鞋款亮相同時,也推出全新R.Y.V.串標服裝系列,以 90年代的復古氛圍,呈現個性感的街頭搭配,以森林綠、天空藍、街頭迷彩等為主色調,串標織帶及科技布料打造不同視覺效果。

至於New Balance日前在台北西門町概念店同步歡慶年度的灰色盛事,攜手金曲新人王 ØZI、奇嗓少女 Karencici、許光漢等共同演繹經典9系列鞋款。像是剛拿下最佳新人獎的ØZI,腳穿帶有未來科技感的997 Sport,前衛卻不失經典。