「無印良品」中秋連假限定！MUJI passport里程10倍送 「懶骨頭再推優惠

2019-09-10 18:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



迎接中秋連假， MUJI無印良品提出「愛用品」推薦，包含各式熱銷生活用品，9月12日至9月15日持MUJI passport手機App於實體門市消費可享里程10倍送，新下載用戶單筆消費滿600元可獲得90點購物點數，等同於90元現金可折抵使用。

中秋連假是外出旅遊的好時機，MUJI無印良品首先推薦四輪硬殼止滑拉桿箱，不僅輕量易推，拉桿高度可隨使用者身高調整，雙輪式實心構造滾輪，讓移動時更為安靜順暢，止滑輪鎖的設計在乘坐交通工具時也不需擔心行李箱滑動，共有5種容量款式可對應不同天數的打包需求，售價3,900～8,500元。

旅行中的長時間行走，更需要一雙好走百搭的鞋款，MUJI無印良品推薦今年新價格降價至890元的撥水加工有機棉舒適休閒鞋，不僅售價更容易入手，在色彩挑選上除了基本的黑、白、藍、紅之外，今年更推出新款米色；撥水加工有機棉舒適休閒鞋依據腳底曲線與行走姿勢設計了特殊鞋墊，增加足部支撐，搭配撥水加工處理鞋面，即便下雨也能避免沾染水性汙垢。