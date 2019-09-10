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紐約時裝周／Selina、任容萱姊妹衝3.1 Phillip Lim秀 麥莉露半球挺TOM FORD

2019-09-10 18:41聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

任家瑄Selina、任容萱首度在時裝周姊妹合體，獲邀參加3.1 Phillip Lim 2020春夏時裝發表，在紐約拍攝的照片狀態極佳，堪稱容光煥發的時髦姊妹花；搞怪麥莉（Miley Cyrus）則不意外在TOM FORD露出性感前胸，高調散發女人味。

首度姊妹合體飛往紐約時裝周，Selina、任容萱以黑白配色出席3.1 Phillip Lim 2020春夏男、女裝共同發表大秀，本季仍以世界公民簡約、大氣的衣櫥風格為主題，男女裝呼應年輕俐落剪裁、富於自然的印花色彩，誇張比例、創新材質則帶來較為戲劇性的元素，女裝輕盈輪廓強調無分季節的穿搭，男款套裝則有硬挺輪廓、和服內裡的細節。春夏印花的別緻之處在於以疊印技術創造「不完美」的印花圖樣，女裝印花靈感來自安迪沃荷（Andy Warhol）的雛菊，男裝印花則取材自美國現代主義藝術家羅伯特．勞森伯格（Robert Rauschenberg）的作品，以公路旅行明信片、美國西部景色融入，帶來更遼遠的視覺意象。

而接手成為美國時裝設計師協會CFDA的主席的Tom Ford，則縮短紐約時裝周的日程，其品牌也在紐約下東城Bowery Street地鐵站發表了春夏季新作，其中仿若液態金屬的女裝，讓人眼睛一亮，浪漫、新潮、我行我素仍是男、女裝的表現，嘉賓麥莉也不吝展現美好身段，成為秀上的性感風景。

Selina、任容萱姊妹合體，獲邀參與時裝周。圖／3.1 Phillip Lim...
Selina、任容萱姊妹合體，獲邀參與時裝周。圖／3.1 Phillip Lim提供
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任容萱在紐約時裝周狀態極佳。圖／3.1 Phillip Lim提供
任容萱在紐約時裝周狀態極佳。圖／3.1 Phillip Lim提供
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任容萱展現美好身段。圖／3.1 Phillip Lim提供
任容萱展現美好身段。圖／3.1 Phillip Lim提供
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麥莉出席TOM FORD 2020春夏發表，不吝展現好身材。圖／取自IG
麥莉出席TOM FORD 2020春夏發表，不吝展現好身材。圖／取自IG
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Selina的姿態略帶俠氣。圖／3.1 Phillip Lim提供
Selina的姿態略帶俠氣。圖／3.1 Phillip Lim提供
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3.1 Phillip Lim女裝印花靈感來自安迪沃荷的雛菊。圖／3.1 Phi...
3.1 Phillip Lim女裝印花靈感來自安迪沃荷的雛菊。圖／3.1 Phillip Lim提供
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麥莉以帥氣型格的姿態出席TOM FORD大秀。圖／取自IG
麥莉以帥氣型格的姿態出席TOM FORD大秀。圖／取自IG
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輕盈輪廓與大量束帶細節是3.1 Phillip Lim 2020春夏女裝特色。圖...
輕盈輪廓與大量束帶細節是3.1 Phillip Lim 2020春夏女裝特色。圖／3.1 Phillip Lim提供
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Selina、任容萱以黑白配色出席3.1 Phillip Lim 2020春夏男...
Selina、任容萱以黑白配色出席3.1 Phillip Lim 2020春夏男、女裝大秀。圖／3.1 Phillip Lim提供
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TOM FORD 2020春夏女裝有讓人眼睛一亮的液態輪廓。圖／取自IG
TOM FORD 2020春夏女裝有讓人眼睛一亮的液態輪廓。圖／取自IG
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3.1 Phillip Lim男、女裝印花都有「不完美」的未完成之美感。圖／3....
3.1 Phillip Lim男、女裝印花都有「不完美」的未完成之美感。圖／3.1 Phillip Lim提供
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麥莉出席TOM FORD 2020春夏發表，不吝展現好身材。圖／取自IG
麥莉出席TOM FORD 2020春夏發表，不吝展現好身材。圖／取自IG
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Selina、任容萱和設計師Phillip Lim合影。圖／3.1 Philli...
Selina、任容萱和設計師Phillip Lim合影。圖／3.1 Phillip Lim提供
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3.1 Phillip Lim 2020春夏女裝展現不分季節的實用穿搭。圖／3....
3.1 Phillip Lim 2020春夏女裝展現不分季節的實用穿搭。圖／3.1 Phillip Lim提供
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紐約時裝周
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