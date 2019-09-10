紐約時裝周／Selina、任容萱姊妹衝3.1 Phillip Lim秀 麥莉露半球挺TOM FORD

2019-09-10 18:41 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



任家瑄Selina、任容萱首度在時裝周姊妹合體，獲邀參加3.1 Phillip Lim 2020春夏時裝發表，在紐約拍攝的照片狀態極佳，堪稱容光煥發的時髦姊妹花；搞怪麥莉（Miley Cyrus）則不意外在TOM FORD露出性感前胸，高調散發女人味。

首度姊妹合體飛往紐約時裝周，Selina、任容萱以黑白配色出席3.1 Phillip Lim 2020春夏男、女裝共同發表大秀，本季仍以世界公民簡約、大氣的衣櫥風格為主題，男女裝呼應年輕俐落剪裁、富於自然的印花色彩，誇張比例、創新材質則帶來較為戲劇性的元素，女裝輕盈輪廓強調無分季節的穿搭，男款套裝則有硬挺輪廓、和服內裡的細節。春夏印花的別緻之處在於以疊印技術創造「不完美」的印花圖樣，女裝印花靈感來自安迪沃荷（Andy Warhol）的雛菊，男裝印花則取材自美國現代主義藝術家羅伯特．勞森伯格（Robert Rauschenberg）的作品，以公路旅行明信片、美國西部景色融入，帶來更遼遠的視覺意象。