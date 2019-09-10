雙手最容易洩露女人年齡 擦護手霜常踩6地雷、常洗手到底好不好？

2019-09-10 18:12 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



想要襯托出高雅氣質，除了衣著，女人最不能忽略的就是纖纖玉手，而且，其實雙手最容易透露出女人的真實年齡，因此一定要記得保養雙手。

但想要手部的粉嫩，是一刻都不能懈怠的保養，經常塗抹護手霜也是主要關鍵。

不同牌子的護手霜，內含的保養成分當然也有差別，但大數的保養成分皆有維生素E、經由、乳木果油、羊毛脂、玻尿酸、甘油和抗氧化劑的成分，對於手部保養也是比較有作用的，它們會在手上形成一道防止水分流失的保護層，加強修復手部肌膚。

到底要如何護手，才是正確的，讓我們來看以下護手的地雷區：

1.經常洗手對，對手的皮膚好？

如果頻繁的洗手，可能會把手上的保護皮脂層洗掉，因此如果需要比較頻繁的洗手，記得抹上油脂比較多的護手霜來保護雙手。

2.年紀小，不需要太早護手？

保養是不分年齡的，想要停留在當下的狀態就該努力。

3.護手霜越貴越好用？

護手霜要視成分而定，如果是敏感肌膚的人就要特別注意是否有敏感成分。

4.氣候炎熱、潮濕時，不需要保濕？

手部肌膚就如同臉部一樣，在不同的環境下，就要適當調整保養品的質地。

5.護手霜只要早上塗一層厚厚的，就可以擋上一整天？

雙手是早晚都暴露在各種環境當中，不管妳在洗手，觸摸，都會影響到手部肌膚的保濕程度，所以不要等到手感受到乾燥才使用。

6.面霜、身體乳也可以拿來當護手霜使用？