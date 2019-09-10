蝦皮購物「9.9超級購物節」加碼！指定店家滿額免運再3天 熱銷強品直降1.6折起

2019-09-10 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



蝦皮購物原創的「9.9超級購物節」今年祭出規模空前的全球7國免運、足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）代言加持狂吸買氣，9月9日當天台灣及東南亞7國訂單數較去年同期大增3倍，締造歷年最高銷售成績；台灣活動開跑1小時訂單數即較平日狂翻近5倍，超搶手的MacBook Air更是3秒完售。因免運折扣正對消費者胃口，許多人趁機採購居家生活及美妝保養品，牙線棒組、防滑衣架、化妝水榮登熱銷榜單TOP 3。

今年蝦皮購物「9.9超級購物節」不僅推出全新「專家嚴選」直播頻道、「明星出任務」限定節目，打造豐富的購物環境，更首度邀請C羅代言合作，C羅代言影片全球累計3,500萬次觀看；台灣9月8日晚上9點30分蝦皮直播獨家釋出C羅精彩訪談，開播當下吸引數萬人線上預備倒數。

蝦皮購物「9.9超級購物節」今年再次繳出亮眼成績單，全球於9月9日當天最高1分鐘內賣出超過18萬件商品，推出的折扣與優惠高達1.13億件。台灣銷售表現卓越，居家生活、美妝保健、手機平板與周邊搶下全站熱銷3大品類，包括愛買線上購物、屈臣氏、神腦生活等皆榜上有名，尤其曬衣架因銅板價超低折扣，在24小時內狂賣近2千件，穩坐全日熱銷冠軍；祭出Toyota Sienta汽車、2019 iPhone新機等超級大獎的「1元奪寶戰」至今吸引超過6萬人參與。