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蝦皮購物「9.9超級購物節」加碼！指定店家滿額免運再3天 熱銷強品直降1.6折起

2019-09-10 18:07聯合報 記者陳立儀╱即時報導

蝦皮購物原創的「9.9超級購物節」今年祭出規模空前的全球7國免運、足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）代言加持狂吸買氣，9月9日當天台灣及東南亞7國訂單數較去年同期大增3倍，締造歷年最高銷售成績；台灣活動開跑1小時訂單數即較平日狂翻近5倍，超搶手的MacBook Air更是3秒完售。因免運折扣正對消費者胃口，許多人趁機採購居家生活及美妝保養品，牙線棒組、防滑衣架、化妝水榮登熱銷榜單TOP 3。

今年蝦皮購物「9.9超級購物節」不僅推出全新「專家嚴選」直播頻道、「明星出任務」限定節目，打造豐富的購物環境，更首度邀請C羅代言合作，C羅代言影片全球累計3,500萬次觀看；台灣9月8日晚上9點30分蝦皮直播獨家釋出C羅精彩訪談，開播當下吸引數萬人線上預備倒數。

蝦皮購物「9.9超級購物節」今年再次繳出亮眼成績單，全球於9月9日當天最高1分鐘內賣出超過18萬件商品，推出的折扣與優惠高達1.13億件。台灣銷售表現卓越，居家生活、美妝保健、手機平板與周邊搶下全站熱銷3大品類，包括愛買線上購物、屈臣氏、神腦生活等皆榜上有名，尤其曬衣架因銅板價超低折扣，在24小時內狂賣近2千件，穩坐全日熱銷冠軍；祭出Toyota Sienta汽車、2019 iPhone新機等超級大獎的「1元奪寶戰」至今吸引超過6萬人參與。

為了回應消費者的熱情，蝦皮購物「9.9超級購物節」指定店家滿額免運加碼延續至9月12日，指定店家領免運券消費滿額99元即可享免運，同時精選居家生活、美妝生活、3C家電等商品回饋直降1.6折起，法國奧莉薇閣29吋行李箱獨家撞色款原價18,200元、1.3折特價2,280元，LaboLabo毛孔緊緻水凝露2入原價1,800元、5折特價900元；另有小三美日、LOCK & LOCK樂扣樂扣、聯合利華、Chicco等店家神券和購物金加碼放送，商城最高折抵2,000元。

蝦皮購物「9.9超級購物節」活動開跑1小時台灣訂單即較平日狂翻近5倍。圖／蝦皮購...
蝦皮購物「9.9超級購物節」活動開跑1小時台灣訂單即較平日狂翻近5倍。圖／蝦皮購物提供
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蝦皮購物「9.9超級購物節」9月8日晚上9點30分獨家釋出C羅精彩訪談，開播當下...
蝦皮購物「9.9超級購物節」9月8日晚上9點30分獨家釋出C羅精彩訪談，開播當下吸引數萬人線上預備倒數。圖／蝦皮購物提供
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