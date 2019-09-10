快時尚秋冬新品登場 「鄉民老婆」吳卓源可愛嘟嘴秀穿搭

2019-09-10 18:04 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



快時尚、潮牌為引起千禧世代消費共鳴，紛紛起啟用新生代潮人明星，像是英國品牌Superdry今年特別找來辛蒂克勞馥的超模之子Presley Gerber、日本火紅的時尚新寵雙胞胎AMIAYA等演繹秋冬新品；Bershka則與「鄉民老婆」吳卓源與日本新生代歌姬Riri合作，一同拍攝秋冬宣傳形象照。

街頭潮牌Superdry今年秋冬設計傳達出「My Way」的自我獨特風格，不論是休閒運動系列或是經典的雪衣外套系列，都在在呼應這設計理念，於是找來各界潮流名人一同詮釋。像是日本當今火紅的時尚新寵雙胞胎AMIAYA，姊妹兩人超吸睛的搭配又帶有自身強烈穿搭風格在社群媒體和時尚圈瞬間竄紅；名模辛蒂克勞馥之子Presley Gerber，擁有完美遺傳的精緻五官和高挑身材，更有90後第一美男子之稱。

此外，還有布魯克林貝克漢公開認愛放閃的知名模特兒Hana Cross、曾獲世界IBO中量級拳擊賽冠軍的Chris Eubank JR等。透過這些人物自身的影響力，間接影響消費者的穿搭風格及打造品牌形象。