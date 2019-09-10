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每逢中秋必買爆的吐司！台南關廟「嘉芳」香軟手撕開箱

2019-09-10 17:42聯合報 記者柯意如╱即時報導

中秋節必備的吐司，是烤肉重要配角，網友分享，在台南有家「關廟嘉芳麵包店」，逢中秋就大排長龍，近年成為網路熱門話題，今年雖然漲價，但9月6日開放預約時又再次引起吃貨們騷動，店家小編也耐心發了一篇又一篇公告說明，到底是什麼樣的吐司，讓粉絲念念不忘呢？

嘉芳吐司每逢中秋就超人氣。圖／udn 讀者提供
嘉芳吐司每逢中秋就超人氣。圖／udn 讀者提供
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嘉芳吐司是關廟的人氣熱門點心。IG @zhenghonghuang提供
嘉芳吐司是關廟的人氣熱門點心。IG @zhenghonghuang提供
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嘉芳麵包店外觀很低調。IG @zhenghonghuang提供
嘉芳麵包店外觀很低調。IG @zhenghonghuang提供
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「關廟嘉芳麵包店」地點跟外觀不是很搶眼，位於關廟農會附近，較明顯的只有玻璃門窗上「嘉芳吐司」紅字，不注意的話很容易就會錯過，吐司有分成不切或切片，中秋烤肉用切薄片比較方便，一般情況則推薦吃手撕吐司，排過隊的忠實鐵粉們也笑稱，應該把此樣美食列為關廟名產之一，一條吐司（不切款）共有５個山形，一個山形切厚片大概可有3片，口感是屬於紮實型的麵包，整條吐司熱騰騰很香，直接撕開吃比較過癮，香軟又療癒，冷凍後回烤美味依舊。

「嘉芳」從原本低調小店，透過社群口耳相傳，越來越受到高度關注，除了在FB公告過食品檢驗報告外，108年7月1日起開發票，吐司則因應成本調漲到每份100元，漲了10元後人氣依舊高漲。例如今年中秋節已在9月初提前排隊預約，那中秋節當天現場是否還有機會買到？店家已經貼文說明了9/9-9/15期間的特殊情況，詳見嘉芳麵包店的中秋節重要通知，以免白跑一趟喔。

嘉芳吐司一條有五個山形。圖／udn 讀者提供
嘉芳吐司一條有五個山形。圖／udn 讀者提供
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嘉芳吐司手撕最過癮。圖／udn 讀者提供
嘉芳吐司手撕最過癮。圖／udn 讀者提供
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嘉芳吐司直接撕開吃又熱又香軟。圖／udn 讀者提供
嘉芳吐司直接撕開吃又熱又香軟。圖／udn 讀者提供
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非中秋節的時候，也要特別注意購買方式，因為每日限量供應賣完為止，店家再三強調「沒有網路預約」、「沒有宅配」、「沒有外送」，根據買過的網友分享，假日或連假購買的人會比較多，若選擇一般離峰平日購買或預約，比較保險。關於店家營業資訊與各式公告，可上粉絲團查詢。

哪裡吃

台南關廟嘉芳麵包店

台南市關廟區中正路952號

吐司：每條100元

「嘉芳」中秋節重要通知

http://bit.ly/2ktre6D

中秋節
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