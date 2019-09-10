直航5周年！聯合航空台北飛舊金山來回2萬有找 里程永久有效

2019-09-10 17:08 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



美國聯合航空台北飛舊金山航線至今已滿5周年，並對外宣布增加不同服務，像是針對波音777-300ER航班配有商務艙及豪華經濟艙，機上提供中式特色餐點，協助旅客轉乘系統等服務。同時，慶祝開航5周年，推出機票優惠，經濟艙最低台北飛舊金山，來回含稅2萬有找。

美國聯合航空是台灣唯一一家提供每天直飛美國航線的美籍航空公司，旅客可從舊金山轉往70個美國航點。自2014年3月底推出台北直飛舊金山航線，至今已經有5年，目前以波音777-300ER航班執飛該條航線。

波音777-300ER今年4月起改裝，不僅有60個United Polaris商務艙外，還有最新的豪華經濟艙，共有24個座位，另有62個舒適經濟艙及204個聯合經濟艙。美國聯合航空台灣區業務總經理唐靜儀指出，全艙等都以供中式餐點，並會在每三個月更新一次菜單。此外，從舊金山機場出發或中途停靠的商務艙旅客，可使用設置的United Polaris貴賓室。

為了慶祝台北飛舊金山航線滿5周年，聯合航空針對不同艙等，推出優惠活動，其中，經濟艙台北飛舊金山、紐約、拉斯維加斯等航點，即日起到10月底前，來回未稅價格介於13,415元到18,500元，若含稅金5,200元，等於最低只要2萬元有找。

豪華經濟艙台北飛舊金山航線，即日起到9月底前，來回未稅33,600元，含稅不到4萬元。商務艙台北飛往西雅圖、舊金山、洛杉磯、拉斯維加斯、紐約等，即日起到10月31日來回未稅92,900元到100,000元間，含稅則是落在10萬元出頭。

除了優惠活動外，唐靜儀表示，聯合航空萬里飛行計畫獎勵里程將改為「永久有效」，自8月28日起，會員可用終身使用的飛行里程來兌換機票、飯店，並且享有特別優待。