「ZARA唇彩系列」台灣也買得到！高CP值唇膏、霧面唇釉僅在官網獨賣

2019-09-10 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



快時尚品牌ZARA正式在台灣開賣彩妝系列，同樣走親民實用路線，包括12支帶有天鵝絨般絲滑質感的唇膏，以及8支霧面唇釉，於ZARA.com官網獨家上市。

ZARA彩妝的靈感源自拍攝女裝形象廣告時，感受到消費者對整體造型彩妝的高度興趣與需求，因而開發了彩妝系列商品，由彩妝大師Pat McGrath設計，於法國生產製造，打造集品質、創新、趣味於一體的時尚唇彩。

ZARA ULTIMATTE霧面唇膏、HI MATTE霧面唇釉，搭配亮色配方，質地輕盈不乾燥，呈現飽滿完美色澤，尤其ULTIMATTE唇膏系列每款均配有獨立的唇膏盒，造型為懷舊感十足的35毫米膠捲盒，靈感則來自ZARA女裝廣告大片。ULTIMATTE唇膏售價490元、HI MATTE唇釉售價390元。