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「ZARA唇彩系列」台灣也買得到！高CP值唇膏、霧面唇釉僅在官網獨賣

2019-09-10 16:14聯合報 記者陳立儀╱即時報導

快時尚品牌ZARA正式在台灣開賣彩妝系列，同樣走親民實用路線，包括12支帶有天鵝絨般絲滑質感的唇膏，以及8支霧面唇釉，於ZARA.com官網獨家上市。

ZARA彩妝的靈感源自拍攝女裝形象廣告時，感受到消費者對整體造型彩妝的高度興趣與需求，因而開發了彩妝系列商品，由彩妝大師Pat McGrath設計，於法國生產製造，打造集品質、創新、趣味於一體的時尚唇彩。

ZARA ULTIMATTE霧面唇膏、HI MATTE霧面唇釉，搭配亮色配方，質地輕盈不乾燥，呈現飽滿完美色澤，尤其ULTIMATTE唇膏系列每款均配有獨立的唇膏盒，造型為懷舊感十足的35毫米膠捲盒，靈感則來自ZARA女裝廣告大片。ULTIMATTE唇膏售價490元、HI MATTE唇釉售價390元。

另外還有ULTIMATTE TRIO三色唇膏限定套裝，包含了ULTIMATTE唇膏系列中最受歡迎的的UM01和UM03色號，這兩款裸粉色適合任何膚色使用，UM11色號則為濃郁的天鵝絨深漿果色，可打造不同時尚妝感，ULTIMATTE TRIO三色唇膏限定套裝售價990元。

ZARA在台灣開賣全新唇彩系列，於ZARA.com官網獨家上市。圖／ZARA提供
ZARA在台灣開賣全新唇彩系列，於ZARA.com官網獨家上市。圖／ZARA提供
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ZARA在台灣開賣全新唇彩系列，於ZARA.com官網獨家上市。圖／ZARA提供
ZARA在台灣開賣全新唇彩系列，於ZARA.com官網獨家上市。圖／ZARA提供
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ZARA ULTIMATTE霧面唇膏每款均配有獨立的懷舊風唇膏盒，售價490元。...
ZARA ULTIMATTE霧面唇膏每款均配有獨立的懷舊風唇膏盒，售價490元。圖／ZARA提供
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ZARA HI MATTE霧面唇釉，售價390元。圖／ZARA提供
ZARA HI MATTE霧面唇釉，售價390元。圖／ZARA提供
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