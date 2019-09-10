TUMI就是要你秋冬旅行不單調 新袋包大膽玩印花、亮眼配色

2019-09-10 16:08 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



步入秋天，美國商務袋包品牌TUMI也推出全新系列，不只備有嶄新的印花，還推出了亮眼配件，就是希望消費者不只是旅行時很時髦，在日常配搭時也能很實用又出色。

TUMI的秋冬新品中最吸引人注目的就是V4行李箱系列的黑色印花、桃紅印花等新季節配色，加上箱體採用特殊多層聚碳纖維製成，結構堅固又輕盈，方便旅客來使用。而熱愛金屬箱款的人也不會失望，TUMI在招牌的19 Degree系列中，除了黑、銀之外，還增加了葉綠新色和升級版的箱身設計，讓人驚艷不已。而針對男性商務旅客，TUMI依舊發揮其專業製包的能耐，在受歡迎的Alpha Bravo系列，推出全新的Robins後背包及Murray三用公事包。上開式的Robins後背包，不只容量大，更能讓使用者，便於拿取物品；三用公事包也因為上一季大受好評，因此透過Alpha Bravo系列重心演繹。