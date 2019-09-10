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從玩具到遊戲屋 屈尺國小師生零到有的創客精神

TUMI就是要你秋冬旅行不單調 新袋包大膽玩印花、亮眼配色

2019-09-10 16:08聯合報 記者曾智緯╱即時報導

步入秋天，美國商務袋包品牌TUMI也推出全新系列，不只備有嶄新的印花，還推出了亮眼配件，就是希望消費者不只是旅行時很時髦，在日常配搭時也能很實用又出色。

TUMI的秋冬新品中最吸引人注目的就是V4行李箱系列的黑色印花、桃紅印花等新季節配色，加上箱體採用特殊多層聚碳纖維製成，結構堅固又輕盈，方便旅客來使用。而熱愛金屬箱款的人也不會失望，TUMI在招牌的19 Degree系列中，除了黑、銀之外，還增加了葉綠新色和升級版的箱身設計，讓人驚艷不已。而針對男性商務旅客，TUMI依舊發揮其專業製包的能耐，在受歡迎的Alpha Bravo系列，推出全新的Robins後背包及Murray三用公事包。上開式的Robins後背包，不只容量大，更能讓使用者，便於拿取物品；三用公事包也因為上一季大受好評，因此透過Alpha Bravo系列重心演繹。

而值得一提的是，TUMI托特包向來深受女性消費者青睞，於是在這一季特別獨立為個別系列，品牌也針對了不同需求，備有T字Logo交織而成的尼龍款和具有水壺間隔的真皮款。而因為堅韌又不失流行感的Voyageur的女性系列包款，今年也同樣增添了季節性的黑色印花、果莓色和紫紅色選擇，還以相機包為靈感創造了Kyle側背包。而且為了反映市場的需求，TUMI也特意為女性開發了一系列尺寸較為迷你的包款，不管是人氣的Voyageur系列還是略為正式感的Georgica系列，都能找到合適的袋包。零錢包、皮夾等配件亦隨之年輕化，讓人眼睛為之一亮。

TUMI 2019秋冬新品正式推出，模特兒展示Tahoe Finch沙色後背包1...
TUMI 2019秋冬新品正式推出，模特兒展示Tahoe Finch沙色後背包19,600元、及19 Degree 20吋鋁合金葉綠色行李箱41,600元。圖／俊嶽提供
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TUMI Tote系列果莓色托特包，14,700元。圖／俊嶽提供
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TUMI V4系列桃紅印花20吋行李箱，24,300元。圖／俊嶽提供
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TUMI VAREK Pearl系列果莓色托特包，23,300元。圖／俊嶽提供
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TUMI Tote系列灰色托特包，14,700元。圖／俊嶽提供
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TUMI寶藍色零錢包，4,400元。圖／俊嶽提供
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TUMI Voyageur Serra系列紫紅色迷你後背包，12,600元。圖／俊嶽提供
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TUMI V4系列黑色印花20吋行李箱，24,300元。圖／俊嶽提供
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TUMI Merge系列灰藍色20吋旅行箱，26,300元。圖／俊嶽提供
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TUMI Voyageur Harper系列桃紅印花後背包，15,800元。圖／...
TUMI Voyageur Harper系列桃紅印花後背包，15,800元。圖／俊嶽提供
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