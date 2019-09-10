交大碩士生江坤森 一年摘8項國際插畫與設計大獎

2019-09-10 14:36 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



挑戰國際藝術獎項，交大榜上有名，交通大學應用藝術所學生江坤森（筆名：三木森Mori）擅長以電腦繪圖、拼貼、壓克力等複合媒材作畫，今年共有8件作品，陸續在全球指標性插畫比賽展露頭角，包括英國WIA世界插畫大獎、美國3x3國際插畫大獎、美國ADAA卓越設計大獎，堪稱台灣新秀插畫家「獲獎王」。

為了提高作品能見度，江坤森時常上網搜尋具公信力的國際比賽，「學生參加競賽，報名費通常比較便宜，入選作品甚至能免費刊登在主辦單位的露出平台」，他說，最難忘的是5月參加WIA世界插畫大獎，節選《歪》、《我想你要走了》、《面對明日的勇氣》等10首歌對他生命中留下深刻記憶的歌曲，轉化為圖像的詮釋，繪製成繪本《The River》，獲得圖書類入選肯定。

「插畫家通常先作畫，再賦予文字，但這次我顛倒過來」，江坤森說，《The River》創作靈感來自歌手張懸在演唱會上，翻唱多首影響她的歌曲，「她翻唱別人的歌、整理出選集，我也想整理對我重要的歌」篩選歌曲時，隱約想到可以為抽象的歌詞，配上具體的圖像，7月在倫敦市中心的薩默塞特宮展出，還獲得廣大迴響。

江坤森8月榮獲2項美國ADAA卓越設計大獎，包括結合防災知識的撲克牌，以及以「花」各自的嬌豔，鼓勵人們做自己的繪本。另外在6月美國3x3國際插畫大獎上，2件作品取得優勝、3件作品獲得佳作。