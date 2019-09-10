台灣黑鮪限額讓日換大目鮪 蔡寶興：如用黃金換白銀

2019-09-10 14:34 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



農委會漁業署計畫透過轉讓黑鮪限額，和日本換取增加大目鮪限額，待年底中西太平洋漁類委員會大會才會定案；屏東東港區漁會總幹事林漢丑說，漁民多支持限額彈性調整作法，但要求配額交換需堅守「等量等值」立場；琉球區漁會總幹事蔡寶興抨擊用300噸的黑鮪魚交換300噸的大目鮪，價值根本不對等，台灣吃虧大了，若非換不可，大目鮪限額要相對增加。

「如同用黃金換白銀，這算盤怎麼打都不對！」琉球區漁會總幹事蔡寶興說，黑鮪魚平均價位在500至600元，大目鮪在200元至300元，用300噸的黑鮪魚交換300噸的大目鮪，價值根本不對等，台灣吃虧大了，根本得不償失，且1年300噸的大目鮪，分配到200艘漁船，每艘分配到僅1.5噸，意義不大，突顯「遇日則軟」，蔡政府上任後對日本手軟，沖之鳥礁的捕魚權不爭取，日本要黑鮪魚配額又以不對等方式讓步。

他說延繩釣漁船下繩後，不知道會釣到什麼魚，現在把黑鮪的配額讓出去，一旦大豐收時，政府有能力再為漁民爭取增加配額，且出國前未跟漁民溝通就擅自決定，與日本配額交換的協議，要待年底的中西太平洋漁類委員會的大會才會定案，漁會要求漁政單位不能犧牲台灣漁民權益，若非換不可，大目鮪限額一定要相對增加。

「我國大目鮪的配額真得不夠，漁民支持限額彈性調整作法，但要求等量等值！」東港區漁會總幹事林漢丑說，我國在中西太平洋大目鮪限額1萬餘噸，配給大型漁船及小釣漁船，小釣船平均20噸，常因很快滿額加上漁業署祭出嚴格管理措施，轉而捕撈低經濟價值魚種，難免有少數漁民鋌而走險違規遭開罰，用未利用到的黑鮪配額，轉讓成我國需求量大的大目鮪，並換回更多的配額，是符合雙方漁業發展的彈性措施。

他說，日本大目鮪限額為1.7萬噸，去年漁獲量近1.2萬噸，具轉讓空間，台灣大目鮪8成銷往日本，每公斤均價650日圓，對我國是重要外銷市場；但黑鮪均價460元，大目鮪均價240元，兩者等量不等值，300噸黑鮪價值應要換回至少600噸，「等量等值」立場一定要堅守，否則難向漁民交代。