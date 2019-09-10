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銀色噴火戰機即將降落松山機場！IWC古董飛行表列隊迎賓

2019-09-10 14:27聯合報 記者孫曼╱即時報導

好萊塢鉅片《敦克爾克大行動》中，湯姆哈迪扮演的飛行員駕駛噴火戰鬥機，精彩演出令人屏息；如今，一架二戰時的英軍骨董噴火戰鬥機Silver Spitfire已經於8月初於英國啟程，展開「史上最長的旅程」，預計環繞全球一周，並即將於9月底來台，目前暫定9月29日降落台北松山機場，骨董與軍品迷不可錯過。而為迎接「貴客」，旅程合作夥伴IWC萬國表也特地空運來台5支限量飛行員系列古董表款，即日起至9月18日止於台北101專賣店展出。

骨董表展經典現身

IWC自1936年開始生產飛行員系列腕表。此次來台展出的古董表中，就有一枚1936年的型號IW436特別版飛行員腕表。而品牌最著名的經典則是為德國空軍於1940年間打造的55毫米超大型導航表，按當時空軍規格及觀測表（observation watch）標準打造，為IWC史上最大的手表，也在此次展出之列。

另一枚展出的品牌經典為1944年為英國陸軍製造的W.W.W（代表鐘表Watch、手腕Wrist、防水Waterproof），是所有英國陸軍專用腕表中評價最高的表款。當時英國陸軍共有12家W.W.W. 腕表供應商，IWC為其中之一，僅製作了約6,000枚。搭載89型手上鍊機芯的馬克十一，則是戰後於1948年推出，風靡全球40餘年。2002年推出的型號5002腕表，復興暱稱為「大飛」的大型飛行員腕表傳統，也是著名代表作。

噴火戰鬥機極限挑戰

噴火戰鬥機（Supermarine Spitfire）是英國空軍及聯軍於二戰前後最具代表性的機種，為單引擎單人駕駛的戰鬥機，以不同的機翼類型分類，是當時數量最多的英軍戰鬥機，也是二戰期間唯一持續生產的機種，最初是由工程師R. J. Mitchell 所設計的短程高效攔截機，機身輕盈速度快。

此次展開「史上最長的旅程」的Silver Spitfire是一款以鋁合金重新修復過的Mk.IX噴火戰鬥機，是1943年由Vickers Supermarine Ltd原廠出廠，曾參與51次戰鬥任務。1944年時因在法國出任務時降落受損而送回英國整修，後因戰爭結束，Silver Spitfire便一直被擱置在艙房內逾70年，至今才重新修復成可飛行的狀態。因飛機本身不適合長途飛行、加上已為骨董，每次飛行時間不長，因此8月初自英國啟程後經北美洲、俄羅斯、日本等地，預計9月29日停駐台北松山機場，之後將飛往香港、越南，經印度、中東等地飛返歐洲，為時約一年。

萬國表台北101骨董表展期資訊

地點：台北101 2F萬國表專賣店

日期：2019年9月10日起至18日止

時間：11-21：30

Silver Spitfire銀色噴火戰鬥機預計將於9月底停駐台北松山機場。圖／...
Silver Spitfire銀色噴火戰鬥機預計將於9月底停駐台北松山機場。圖／萬國表提供
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Silver Spitfire銀色噴火戰鬥機預計將於9月底停駐台北松山機場。圖／...
Silver Spitfire銀色噴火戰鬥機預計將於9月底停駐台北松山機場。圖／萬國表提供
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大型飛行員腕表（1940年），搭載H/52 T.S.C.型機芯，型號IW431，...
大型飛行員腕表（1940年），搭載H/52 T.S.C.型機芯，型號IW431，於1940年首度問世。圖／萬國表提供
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馬克十一飛行員腕表（1952年）搭載89型手上鍊機芯，於1948年首度問世。圖／...
馬克十一飛行員腕表（1952年）搭載89型手上鍊機芯，於1948年首度問世。圖／萬國表提供
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5002 大型飛行員腕表（2002年），搭載H/89 型機芯，於1948年首度問...
5002 大型飛行員腕表（2002年），搭載H/89 型機芯，於1948年首度問世。圖／萬國表提供
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Silver Spitfire銀色噴火戰鬥機預計將於9月底停駐台北松山機場。圖／...
Silver Spitfire銀色噴火戰鬥機預計將於9月底停駐台北松山機場。圖／萬國表提供
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Watch Wrist Waterproof，搭載83型手上鍊機芯，於1944 ...
Watch Wrist Waterproof，搭載83型手上鍊機芯，於1944 年首度問世。圖／萬國表提供
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特別版飛行員腕表（1936年），搭載83型機芯，型號IW436，於1936年首度...
特別版飛行員腕表（1936年），搭載83型機芯，型號IW436，於1936年首度問世。圖／萬國表提供
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英國腕表松山機場
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