向頂級行李箱迷招手 RIMOWA未重返台灣前可先買這一咖

2019-09-10 14:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



近年來國人出國旅遊風氣盛，明顯推升頂級行李箱的市場接受度，在RIMOWA尚未重返台灣市場之前，義大利頂級鉚釘箱Fabbrica Pelletterie Milano（FPM）則強勢登台，搶佔頂級行李箱市場，全台首家旗艦店進駐台北安和路。

Fabbrica Pelletterie Milano（FPM）台灣區總代理–碧陞國際總經理Charles表示，看準台灣高端行李箱市場潛力，預計三年內能前進中、南部再展直營銷售據點。

頂級義大利鉚釘箱品牌Fabbrica Pelletterie Milano（FPM）正式登台，產品同步全球，囊括旗下BANK、BANK S、BANK LIGHT等系列產品，此外，Fabbrica Pelletterie Milano（FPM）也接受頂級客戶專屬客製服務，預約訂製的系列商品將陸續引進台灣。

Fabbrica Pelletterie Milano（FPM）向以高品質與設計感著稱，且善於翻玩複雜技術，將不同材質與復古元素融合，設計師Marc Sadler從工業設計出發，以現代角度重新審視舊式木製行李箱，打造出FPM經典BANK系列產品，且至今仍堅持純義大利手工製作，並結合鋁合金與皮革材質，用鉚釘加固工法及改良過的不銹鋼蝶型鎖，確保了箱體完美的保護和衝擊力，加上頂級義大利皮革製成手把及隔板革帶，呈現了現代復古風鉚釘箱的代表作。