七成台女肌膚敏感 隨時補水可增肌膚抗敏防禦力

2019-09-10 13:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



根據世界衛生組織（WHO）調查，全球每三人中就有一人受過敏所苦，過敏已正式躍昇為全球第四大疾病，台灣也有高達七成女性自認有肌膚敏感問題。

皮膚科醫師表示，一旦有肌膚敏感症狀發生時就能立即舒緩抗敏修護，避免因拖延而造成敏感症狀惡化

長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠表示，肌膚敏感是任何人都有可能會遇到，如果長期有肌膚敏感發生卻未及時舒緩修護或尋求皮膚科醫師協助，在長期反覆發作情況下可能變成「長期發炎肌」。

黃毓惠指出，每個人每天從家裡到外出工作，經過許多地方及遇到不同人事物，如同肌膚每日旅行在充斥許多敏感源的環境裡，例如空污、紫外線、風吹、不當飲食、工作壓力、錯誤保養及醫美美容等，讓肌膚面臨到敏感和過敏不同威脅。

黃毓惠建議，想要在充斥敏感源的日常生活中，保護肌膚遠離敏感及過敏威脅，抗敏保養就必須要「三不作」；不拖延，不亂擦，不鬆懈。

遇有症狀發生切勿拖延，要馬上舒緩保濕，避免敏感惡化。

避免使用含香精及酒精等不明添加物成分，例如成分不明或無臨床實證的成分／草本植萃因成分複雜更易引起敏感，避免敏感問題加劇，要選對敏弱肌專用產品，挑選成分安全、極簡並能有效舒緩敏感產品，非所有敏感肌專用產品都含有效舒緩成份，在症狀發生時建議用含舒緩成分保濕產品，例如神經胜肽、尿囊素等，能減少肌膚刺激與敏感。

早晚強化並隨時補充抗敏防禦力，並持續使用溫和有效保養，維持穩定敏弱肌膚況，別因為穩定後又用回具刺激性產品而反覆發作，使肌膚敏感問題每況愈下。