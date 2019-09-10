鐵粉歡呼！「HR赫蓮娜」重返台灣 10月進駐新光三越A8

2019-09-10 13:32 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



今年美妝市場多了兩名頂級嬌客進軍台灣，分別是奢華精品彩妝，「紅底鞋」彩妝「Christian Louboutin Beauty」，將於9月16日正式進駐台北SOGO忠孝館；另外，資深美妝迷絕對不會陌生的頂級保養品牌「HR赫蓮娜」（Helena Rubinstein）將重返台灣，全台首櫃進駐新光三越台北信義新天地A8，預計10月1日開幕。東區、信義區兩大百貨各自迎來兩大頂級美妝，為今年周年慶添足話題。

為迎戰周年慶，新光三越台北信義新天地A8一樓美妝9月起全面封館改裝，美妝品牌陣容將從36櫃擴大為41櫃，將於9月底以全新面貌迎客。百貨業者分析，10年前台灣市場對頂級保養還不重視，加上以前HR赫蓮娜在台的商品線並不多元；而現在市場成熟，對精品美妝接受度也高。回歸後，HR赫蓮娜的忠實鐵粉再也不用透過代購或出國才能買了。

HR赫蓮娜是萊雅集團旗下頂級奢華美妝品牌，品牌創辦人赫蓮娜女士在1902年創立了全球第一家專業美容沙龍，從赫蓮娜女士自行研發的第一瓶面霜開始，品牌就確立了「以發展科技成就女性之美」的品牌精神，「科技保養」至今仍是HR赫蓮娜標誌性象徵。在1939年赫蓮娜女士發明了全世界第一款經典防水睫毛膏與1958 年推出世界首款管式自動睫毛膏，赫蓮娜女士也被譽為「睫毛膏女王」。而大家耳熟能詳的口號「「沒有醜女人，只有懶女人」的金句就是出自赫蓮娜之口。