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鐵粉歡呼！「HR赫蓮娜」重返台灣 10月進駐新光三越A8

2019-09-10 13:32聯合報 記者江佩君╱即時報導

今年美妝市場多了兩名頂級嬌客進軍台灣，分別是奢華精品彩妝，「紅底鞋」彩妝「Christian Louboutin Beauty」，將於9月16日正式進駐台北SOGO忠孝館；另外，資深美妝迷絕對不會陌生的頂級保養品牌「HR赫蓮娜」（Helena Rubinstein）將重返台灣，全台首櫃進駐新光三越台北信義新天地A8，預計10月1日開幕。東區、信義區兩大百貨各自迎來兩大頂級美妝，為今年周年慶添足話題。

為迎戰周年慶，新光三越台北信義新天地A8一樓美妝9月起全面封館改裝，美妝品牌陣容將從36櫃擴大為41櫃，將於9月底以全新面貌迎客。百貨業者分析，10年前台灣市場對頂級保養還不重視，加上以前HR赫蓮娜在台的商品線並不多元；而現在市場成熟，對精品美妝接受度也高。回歸後，HR赫蓮娜的忠實鐵粉再也不用透過代購或出國才能買了。

HR赫蓮娜是萊雅集團旗下頂級奢華美妝品牌，品牌創辦人赫蓮娜女士在1902年創立了全球第一家專業美容沙龍，從赫蓮娜女士自行研發的第一瓶面霜開始，品牌就確立了「以發展科技成就女性之美」的品牌精神，「科技保養」至今仍是HR赫蓮娜標誌性象徵。在1939年赫蓮娜女士發明了全世界第一款經典防水睫毛膏與1958 年推出世界首款管式自動睫毛膏，赫蓮娜女士也被譽為「睫毛膏女王」。而大家耳熟能詳的口號「「沒有醜女人，只有懶女人」的金句就是出自赫蓮娜之口。

HR赫蓮娜主打明星商品包括「小紅書」討論熱度最高的「HR黑白繃帶」修護乳霜；空瓶率極高的「HR綠寶瓶」修護精華。「睫毛膏女王」的明星商品當然少不了睫毛膏，HR睫毛膏更被網友形容為「睫毛膏中的愛馬仕」，當中又以「豹紋睫毛膏」、「蕾絲睫毛膏」、「蛇紋睫毛膏」在小紅書中出鏡率最高，被許多網友評為「會無限回購」、「用過最好用沒有之一」。

HR赫蓮娜明星商品「HR黑白繃帶」修護乳霜。圖／摘自IG：Helena Rubi...
HR赫蓮娜明星商品「HR黑白繃帶」修護乳霜。圖／摘自IG：Helena Rubinstein
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HR赫蓮娜明星商品，左起「蕾絲睫毛膏」、「蛇紋睫毛膏」、「豹紋睫毛膏」。圖／摘自...
HR赫蓮娜明星商品，左起「蕾絲睫毛膏」、「蛇紋睫毛膏」、「豹紋睫毛膏」。圖／摘自IG：Helena Rubinstein
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HR赫蓮娜明星商品「HR綠寶瓶」修護精華。圖／摘自IG：Helena Rubin...
HR赫蓮娜明星商品「HR綠寶瓶」修護精華。圖／摘自IG：Helena Rubinstein
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頂級保養品牌「HR赫蓮娜」（Helena Rubinstein）將重返台灣，10...
頂級保養品牌「HR赫蓮娜」（Helena Rubinstein）將重返台灣，10月進駐新光三越台北信義新天地A8。圖／摘自IG：Helena Rubinstein
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睫毛膏品牌女王
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