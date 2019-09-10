頂鮮擔仔麵首推「秋蟹盛宴」 101百萬美景大啖肥美秋蟹

2019-09-10 13:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



秋天是品嚐各種蟹美味的好時機，頂級海鮮餐廳-頂鮮擔仔麵台北101店今年更首度推出「秋蟹盛宴」，以精緻法式料理的方式來呈現秋蟹的美味，套餐價格近5000元，9月16日至10月15日限定推出，全台每日限量150套。

頂鮮擔仔麵台北101店今年推出的「秋蟹盛宴」，主打一次可以吃到帝王鱈場蟹、北海道松葉蟹、萬里海撈野生的花殼蟹，以及處女蟳等六種蟳蟹，並由曾任總統御廚的林炳章主廚領軍。

獨創的「帝王蟹腳溫製沙拉佐日本香柚醬」，選用的是阿拉斯加鱈場蟹，搭配台灣海峽的野生蝦，主廚將野生蝦製成蝦漿，取之蝦膏精華，裹入鱈場蟹肉之中，搭配天然有機溫室蔬菜，淋上日本米其林一星魏喜之主廚所研發的日本香柚醬，可一次嚐到鱈場蟹的鮮美、蝦膏的濃醇，還有微微的香柚酸甜。

「蟹皇紅燒排翅盅」則是一道頂級湯品，濃郁處女蟳蟹膏鮮香漫延於口中。另，還有「蟹肉胡麻釀豆腐」，醇韻胡麻襯托蟹肉的鮮甜。