熱量減少1/3！藥學博士研發養生私房月餅

2019-09-10 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



關注大眾健康問題，華梵大學108學年邀請國際知名藥學專家楊玲玲博士擔任特聘講座教授，推出「整合健康管理學程」。中秋節將至，楊玲玲今天在記者會上秀出一款養生私房月餅「高鈣高纖B12養生月餅」，以起士片、發芽玄米餐包、B12紫菜醬製成，讓大眾體驗不一樣的蔬食月餅新滋味，熱量可減至1/4至1/3。

華梵大學校長李天任說，「整合健康管理學程」規畫開設整合營養學、健康管理、自然療癒、藥膳、創意蔬食、園藝治療等六門課程，並且結合佛教僧伽醫護基金會等民間專家與醫師團隊，一起提供師生養生健康新知，未來並將陸續推出「養生健康促進與管理」等各式輕課程、工作坊與活動，以微學分方式開放社會大眾參與，為提升大眾健康福祉而努力。

楊玲玲也在今天的記者會現場實作示範健康滿分的秋節三餐，以六合蔬果沙拉、中秋月餅小點、嫦娥養生涮涮鍋、高鈣高纖B12養生月餅，搭配特製的蘭香醬與B12紫菜醬，教導民眾吃出高纖、低卡、美味又健康的蔬食料理。

楊玲玲表示，市售月餅一個約500到1000大卡，相當於兩碗白飯的熱量，每餐吃一個，一天等於吃下六碗白飯，熱量相當驚人；而她所推薦的中秋三餐健康養生新吃法，早餐先吃蘆筍、柚子等九種蔬果做成的「六合蔬果沙拉」，午餐則可將月餅切成1/4或1/3片，再搭配大陸妹、小黃瓜、鳳梨、香蕉與小蕃茄等切片後依序排上，即成為健康養生又可口的「中秋月餅小點」，既嚐到了月餅的美味，熱量又可減至1/4至1/3。