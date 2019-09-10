鬧中秋 3C好幫手

2019-09-10 14:27 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 蔡銘仁 ／台北報導



Switch 2019瑪莉歐雙響炮。 圖／全國電子提供 分享 facebook

中秋節是大家吃烤肉談天的日子，若是用上3C來「助攻」，勢必能更進一步的炒熱氣氛，增進彼此感情。家電業者全國電子表示，中秋團圓以全家同樂的遊戲機買氣最旺，比如任天堂Switch，即為相當具代表性的遊戲機品牌之一，加上Switch遊戲款式類型多，讓大家在中秋連假除了烤肉，還能一起競賽動一動。

全國電子因應中秋到來，特別準備包括「Switch2019瑪莉歐滿汗全席」、「Switch 2019瑪莉歐雙響炮」等多款遊戲組合，祭出優惠回饋消費者。瑪莉歐滿汗全席特價1萬5999元，買再送精靈寶可夢皮卡丘中文版；瑪莉歐雙響炮特價1萬2900元，限量贈送瑪利歐賽車8豪華中文版；9月底前買Switch遊戲機加購遊戲片，享遊戲片八八折優惠。

中秋節在外烤肉，大家開心用著手機拍照、聽音樂互動，手機時刻保持有電，就變得相當重要了。購物網站udn買東西發現，近期站上行動電源出現買氣，其中以輕薄、容量大、充電快，並具備自帶傳輸線、無線充電等功能的商品，較受歡迎，容量10000mAh以上的行動電源最熱銷，熱銷品價約落在500元到1000元之間。

udn買東西包括華碩、SONY、ANKER等品牌均有不錯的表現，近期站內SONY眾多品項行動電源，正在進行促銷活動，9月另有Aibo行動電源全面七折起等活動，並會不定期陸續推出促銷。