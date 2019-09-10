整隻「松葉蟹」配牛排鋪滿滿！開丼3款「松葉蟹丼飯」浮誇上桌

2019-09-10 10:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



連鎖丼飯餐廳「開丼」今年秋天使用「松葉蟹」作為食材，推出「松葉蟹燒肉丼」、「松葉蟹牛肋丼」等不同丼飯料理，甚至還有將整隻松葉蟹放在丼飯上的「蟹飽王丼」，視覺效果極度浮誇。為慶祝新品上市，店內推出「尋找蟹飽王丼」的活動，可享折價100元的優惠。

松葉蟹是旅日必吃的三大名蟹之一，又以秋冬最為肥美。開丼首次以松葉蟹為主題，搭配招牌燒肉丼登場。「松葉蟹燒肉丼」使用了烤五花肉片，再擺上松葉蟹肉，以及用蟹黃、蟹膏與鹹蛋黃製成的蟹黃金莎醬點綴，每份390元。「松葉蟹牛肋丼」使用油花含量適中的牛肋，搭配蟹肉與蟹黃金莎醬，每份390元。

至於使用舖滿整隻、重達半斤松葉蟹的「蟹飽王丼」，搭配有骰子板腱牛，一次享受海陸双拼滋味，每日限量20份，每份售價1,090元。民眾參與菜單上的互動活動，即可現折100元。此外，延續海膽及鮭魚卵的加量活動，開放全品項菜單皆可自行搭配，做出一碗屬於自己的「無敵爆膽蟹飽王丼。