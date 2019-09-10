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經典V字躍上表面 LV新表就是大寫的帥氣

2019-09-10 09:46聯合報 記者曾智緯╱即時報導

時尚品牌腕表，雖不見得都非要講究製表工藝，可是時髦度卻是必備的。路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）以招牌Damier帆布為靈感，著名V字成為新款Tambour腕表的焦點。而迪奧（Dior）也推出了繽紛色彩的La Mini D de Dior Mosaïque系列腕表，來抓住女性目光。

簡單的設計使Damier格紋成為皮件史上辨識度最高的圖案之一，亦啟發了La Fabrique du Temps Louis Vuitton表廠工匠，因此在計時碼表表盤上重現Cobalt Damier帆布圖案。品牌第三代傳人Gaston-Louis Vuitton喜愛的V字覆蓋整個表盤和內圈，並採用午夜藍PVD包覆不鏽鋼表殼，再綴以18K玫瑰金色按把。在腕表的種種限制下，促使La Fabrique du Temps Louis Vuitton的製表工匠完全發揮創意，三個計小表盤巧妙整合，仍不失其個別功能性。全系列配備LV專利系統的可互換式表帶，便於搭配各種場合和個人風格。

Dior的現任珠寶創意總監Victoire de Castellance於2003年發表了首款La D de Dior腕表，當時突破了女表的限制，以38毫米表徑的尺寸賦予男性簡約俐落的線條，卻又不失女性柔美風情。Victoire de Castellance也不斷的在表帶上推陳出新，今年全新創作La Mini D de Dior Mosaïque腕表就搭配了馬賽克編織表帶，並在面盤設計上保留經典風貌，僅有時與分兩個指針，沒有繁複的時標與計時功能。這是結合了高級珠寶繽紛璀璨的寶石調色盤與高級訂製服的精湛工藝而成，平均一條10多公分的表帶需耗費總計220公尺長的絲線方能完成，細膩程度可見一斑。

路易威登Tambour Damier Cobalt Chronograph計時碼...
路易威登Tambour Damier Cobalt Chronograph計時碼表，藍色PVD不鏽鋼表殼，約40萬2,000元（不含表帶）。圖／Louis Vuitton提供
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迪奧La Mini D de Dior Mosaïque系列腕表，不鏽鋼表殼搭配...
迪奧La Mini D de Dior Mosaïque系列腕表，不鏽鋼表殼搭配鑲鑽表圈、珍珠母貝表盤，約13萬6,000元。圖／Dior提供
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迪奧La Mini D de Dior Mosaïque系列腕表，不鏽鋼表殼搭配...
迪奧La Mini D de Dior Mosaïque系列腕表，不鏽鋼表殼搭配鑲鑽表圈、珍珠母貝表盤，約13萬6,000元。圖／Dior提供
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LV以招牌Damier帆布為靈感，讓著名V字成為新款Tambour腕表的焦點。圖...
LV以招牌Damier帆布為靈感，讓著名V字成為新款Tambour腕表的焦點。圖／Louis Vuitton提供
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腕表Dior

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