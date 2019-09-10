經典V字躍上表面 LV新表就是大寫的帥氣

2019-09-10 09:46 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



時尚品牌腕表，雖不見得都非要講究製表工藝，可是時髦度卻是必備的。路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）以招牌Damier帆布為靈感，著名V字成為新款Tambour腕表的焦點。而迪奧（Dior）也推出了繽紛色彩的La Mini D de Dior Mosaïque系列腕表，來抓住女性目光。

簡單的設計使Damier格紋成為皮件史上辨識度最高的圖案之一，亦啟發了La Fabrique du Temps Louis Vuitton表廠工匠，因此在計時碼表表盤上重現Cobalt Damier帆布圖案。品牌第三代傳人Gaston-Louis Vuitton喜愛的V字覆蓋整個表盤和內圈，並採用午夜藍PVD包覆不鏽鋼表殼，再綴以18K玫瑰金色按把。在腕表的種種限制下，促使La Fabrique du Temps Louis Vuitton的製表工匠完全發揮創意，三個計小表盤巧妙整合，仍不失其個別功能性。全系列配備LV專利系統的可互換式表帶，便於搭配各種場合和個人風格。