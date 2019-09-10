發表會前全都露！iPhone 11 Pro新機價格出爐 9/20開賣

2019-09-10 00:15 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



蘋果秋季發表會將在台灣時間9月11日凌晨1點登場，網路上流傳的消息也讓新品輪廓越來越清晰。

根據目前最新傳出的網路消息，這次新款iPhone將包括iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro與iPhone 11共三款。iPhone 11 Pro系列螢幕分別為6.5吋與5.8吋，外型最明顯的特色就是進化為3鏡頭設計，除了原本的1,200萬廣角、長焦鏡頭，還加入了120度超廣角鏡頭，並支援使用Apple Pencil，最小容量加倍，直接提供128、256、512GB三種容量供選擇。iPhone 11則幾乎可以確認是iPhone XR的後繼機種，採用6.1吋LCD螢幕、1,200萬畫素雙鏡頭，提供64、128、256GB三種容量選擇，並擁有黑、白、紅、黃、綠、薰衣草紫6色。三款新機皆支援雙向無線充電。

價格方面，iPhone 11 Pro Max預計的售價分別是41,500 / 45,500 / 52,900元，因為最低容量從128GB起跳，售價稍微比目前iPhone XS Max 64GB 39,900元高出一些。iPhone 11 Pro預計的售價則是35,900 / 41,500 / 45,500元，若這個價格無誤，等於還比目前iPhone XS的定價更便宜一些，且很快就會在9月20日開賣。iPhone 11則會延續去年iPhone XR的推出策略，稍晚才會開賣，預估售價為26,900 / 28,900 / 32,500元。

除了iPhone之外，網路消息也表示將會發表新增鈦合金錶殼材質的Apple Watch Series 5，並同步揭露晶片再升級的AirPods新品，以及起死回生的AirPower無線充電盤消息。