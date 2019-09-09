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乾唇女也不怕！香奈兒升級「超炫耀柔霧水唇露」#804奶茶棕超美必搶

2019-09-09 21:43聯合報 記者劉小川╱即時報導

女人的化妝台上，總有許多的唇膏，有霧面質感、水潤感，搭配著不同妝容及衣著，襯托出每個女人獨有的魅力。相對在選色方面，亞洲女性最擔心的是，這支唇膏是否能讓我的肌膚看起來白皙、不暗沉。香奈兒新推出的「超炫耀柔霧水唇露」，告訴所有女人，只要選對顏色，更能襯托出整體妝容及凸顯女性優雅，讓妳一笑就超迷人。 

香奈兒超炫耀柔霧水唇露還是乾唇女孩的救星，霧面型的唇釉、唇露，時常是乾唇最害怕遇到的質地，通常不夠保濕的唇膏，讓乾唇女孩的唇紋多的就像是老太太的嘴唇。

悶熱的天氣，再塗上唇釉、唇露根本是超級悶，抿唇的時候，黏膩到張不開口，還讓杯子跟吸管都上了顏色，真是讓人尷尬到不行。

香奈兒要拯救這些繁雜唇釉、唇露的問題。2016年先推出引發搶購的香奈兒超炫耀絲絨唇露，今年香奈兒升級為水唇露，絲質柔化的質地，一抹即上，立刻有霧面效果，持妝8小時，質地揉合了聚合物和凝膠，讓乾唇女再也不懼怕霧感唇妝。

香奈兒超炫耀柔霧水唇露有聚合物和凝膠，因此擁有如絲滑面紗般的滑順觸感，因為裡面添加了無痕霧面微粒，與雙唇接觸後就會從水潤化為絲絨效果。在舒適的觸感下，呈現出極致柔霧的妝效。

「超炫耀柔霧水唇露」一次推出全新12款色選，從自然裸色到大膽濃郁色全都有，包含＃802裸土、＃804奶茶棕、＃806木玫瑰、＃808花瓣粉、＃812曙紅、＃814西柚、＃816鮮玫瑰、＃818楓紅、＃822熟櫻桃、＃824野莓、＃828紅酒。

其中帶著玫瑰奶茶色調的＃804奶茶棕，讓妳選擇障礙失去功能，香奈兒＃804奶茶棕人人都適合的完美色系，無論任何場合都能凸顯自己的個人魅力特色。廣告的主打色＃818楓紅，更是氣勢、氣焰必備顏色。

除此之外，超炫耀柔霧水唇露還有新質地「金屬光」，帶著微透的金屬光感，就像戴著一層神秘的面紗，不會讓妳感到俗豔的閃亮度，更能在疊擦時，把質感更提升。

香奈兒「超炫耀柔霧水唇露」讓妳任何場合都不失色。圖／香奈兒提供
香奈兒「超炫耀柔霧水唇露」讓妳任何場合都不失色。圖／香奈兒提供
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香奈兒「超炫耀柔霧水唇露」霧面質地，依然保濕，乾唇也不怕嘗試。記者劉小川／攝影
香奈兒「超炫耀柔霧水唇露」霧面質地，依然保濕，乾唇也不怕嘗試。記者劉小川／攝影
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香奈兒「超炫耀柔霧水唇露」，讓妳體驗水嫩霧面感。圖／香奈兒提供
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香奈兒「超炫耀柔霧水唇露」／1,280元。圖／香奈兒提供
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香奈兒超炫耀金屬光唇露／1,280元。記者劉小川／攝影
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香奈兒奶茶吸管

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