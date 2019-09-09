侯佩岑甩媽味出征紐約時尚周 性感黑蕾絲洋裝造型現身Tory Burch大秀

2019-09-09 18:53 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



結婚8年育有兩個兒子的侯佩岑受到時尚品牌Tory Burch的邀請，欣賞其2020春夏大秀，從出發前的辣秀長腿機場照，就充滿話題。而在看秀時更是身穿性感透膚黑色蕾絲洋裝，絲毫不見「媽味」，與同場的英國女星艾蜜莉布朗（Emily Blunt）比美，也絲毫不遜色。

輕奢時尚品牌Tory Burch選在布魯克林博物館舉辦最新一季的服裝大秀，當媽多年的侯佩岑難得放風，成為品牌的看秀嘉賓之一。她身穿了品牌秋冬黑色蕾絲洋裝，搭配毛料格紋提袋及黑色皮靴，拼接的袖子來帶有透膚的效果，讓侯佩岑有著少見的小性感，呈現女神氣場。這身亮眼的造型，也深獲粉絲的好評，紛紛在其臉書留言「 美炸了～～～氣質出眾，無人能及」、「美到無法讓人呼吸」。而侯佩岑自己亦十分滿意整體的搭配，表示「越看似簡單的剪裁，越能顯現出設計師對細節的用心和巧思」。

設計師Tory Burch表示「這季的靈感來自黛安娜王妃，我從年輕時就很著迷她，她是一個時代的指標人物。因此匯集了英國花園花卉、限量以及我對於80年代的想法」。在剪裁上，她採用了寬鬆圓弧的澎袖、合身腰線、oversized塔夫塔綢蝴蝶結領飾，這反映了80年代的輕鬆與雅緻。搭配寬鬆的褲型，凸顯都會冷冽的個性。而且就如同Tory Burch所說，她把英國花園風格的花卉，運用在服裝和領巾上，混合了條紋和格紋彰顯經典，此外，動態模糊的花朵印花則增添低調復古氣息。