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侯佩岑甩媽味出征紐約時尚周 性感黑蕾絲洋裝造型現身Tory Burch大秀

2019-09-09 18:53聯合報 記者曾智緯╱即時報導

結婚8年育有兩個兒子的侯佩岑受到時尚品牌Tory Burch的邀請，欣賞其2020春夏大秀，從出發前的辣秀長腿機場照，就充滿話題。而在看秀時更是身穿性感透膚黑色蕾絲洋裝，絲毫不見「媽味」，與同場的英國女星艾蜜莉布朗（Emily Blunt）比美，也絲毫不遜色。

輕奢時尚品牌Tory Burch選在布魯克林博物館舉辦最新一季的服裝大秀，當媽多年的侯佩岑難得放風，成為品牌的看秀嘉賓之一。她身穿了品牌秋冬黑色蕾絲洋裝，搭配毛料格紋提袋及黑色皮靴，拼接的袖子來帶有透膚的效果，讓侯佩岑有著少見的小性感，呈現女神氣場。這身亮眼的造型，也深獲粉絲的好評，紛紛在其臉書留言「 美炸了～～～氣質出眾，無人能及」、「美到無法讓人呼吸」。而侯佩岑自己亦十分滿意整體的搭配，表示「越看似簡單的剪裁，越能顯現出設計師對細節的用心和巧思」。

設計師Tory Burch表示「這季的靈感來自黛安娜王妃，我從年輕時就很著迷她，她是一個時代的指標人物。因此匯集了英國花園花卉、限量以及我對於80年代的想法」。在剪裁上，她採用了寬鬆圓弧的澎袖、合身腰線、oversized塔夫塔綢蝴蝶結領飾，這反映了80年代的輕鬆與雅緻。搭配寬鬆的褲型，凸顯都會冷冽的個性。而且就如同Tory Burch所說，她把英國花園風格的花卉，運用在服裝和領巾上，混合了條紋和格紋彰顯經典，此外，動態模糊的花朵印花則增添低調復古氣息。

不只如此，Tory Burch把塔夫塔綢、格紋編織透紗、以及彩虹色絲綢立體提花面料，透過不同的質地和光澤將剪裁映襯得更加有深度。而且為了呼應春夏系列充滿歡樂的氛圍，還在配件上覆蓋透明PVC打造出Lee Radziwill手提包和蝴蝶結裝飾高跟鞋。而光滑皮革復古口金鍊帶仕女包，搶眼的水晶戒指和水滴珍珠耳環，則將這系列襯托得更加甜美。

侯佩岑受到時尚品牌Tory Burch的邀請，出席紐約時尚大秀，身穿黑色蕾絲洋裝...
侯佩岑受到時尚品牌Tory Burch的邀請，出席紐約時尚大秀，身穿黑色蕾絲洋裝，搭配黑色皮靴，有著難得的小性感。圖／Tory Burch提供
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設計師Tory Burch親自演繹2020春夏包款。圖／Tory Burch提供
設計師Tory Burch親自演繹2020春夏包款。圖／Tory Burch提供
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侯佩岑受到時尚品牌Tory Burch的邀請，出席紐約時尚大秀，身穿黑色蕾絲洋裝...
侯佩岑受到時尚品牌Tory Burch的邀請，出席紐約時尚大秀，身穿黑色蕾絲洋裝，搭配黑色皮靴，有著難得的小性感。圖／Tory Burch提供
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女星艾蜜莉布朗一身幹練紅色褲裝，現身Tory Burch紐約春夏時尚大秀。圖／T...
女星艾蜜莉布朗一身幹練紅色褲裝，現身Tory Burch紐約春夏時尚大秀。圖／Tory Burch提供
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侯佩岑受到時尚品牌Tory Burch的邀請，出席紐約時尚大秀，身穿黑色蕾絲洋裝...
侯佩岑受到時尚品牌Tory Burch的邀請，出席紐約時尚大秀，身穿黑色蕾絲洋裝，搭配黑色皮靴，有著難得的小性感。圖／Tory Burch提供
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透過不同材質的上衣與裙裝對比，Tory Burch的2020春夏系列，有著都會冷...
透過不同材質的上衣與裙裝對比，Tory Burch的2020春夏系列，有著都會冷冽的個性。圖／Tory Burch提供
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Tory Burch英國花園風格的花卉，運用在服裝和領巾上，增添低調復古氣息。圖...
Tory Burch英國花園風格的花卉，運用在服裝和領巾上，增添低調復古氣息。圖／Tory Burch提供
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侯佩岑受到時尚品牌Tory Burch的邀請，出席紐約時尚大秀，身穿黑色蕾絲洋裝...
侯佩岑受到時尚品牌Tory Burch的邀請，出席紐約時尚大秀，身穿黑色蕾絲洋裝，搭配黑色皮靴，有著難得的小性感。圖／Tory Burch提供
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線條俐落的套裝，是設計師Tory Burch對80年代流行再詮釋。圖／Tory ...
線條俐落的套裝，是設計師Tory Burch對80年代流行再詮釋。圖／Tory Burch提供
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