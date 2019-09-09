饗賓17歲生日！饗食天堂線上餐券89折起、果然匯平日588元起

2019-09-09 18:52 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



迎接17周年，饗賓集團針對旗下多家餐廳官網舉行感恩回饋活動，其中，饗食天堂推出線上餐券組最低89折起，像是平日四人套餐午餐加上下午茶，8張券5,900元起，換算下來一人只要738元；果然匯蔬食宴則是平日晚餐588元起，線上餐券套組優惠88折起。

饗賓集團迎接17周年慶，推出感恩回饋活動方案，其中，最受消費者喜愛的饗食天堂即日起到10月30日推出線上餐券套組，優惠最低89折起，有四人、十人、二十人套餐券，換算下來每張價位介於738元到1,043元左右。果然匯蔬食宴即日起到9月30日推出平日午餐588元、10月1日到31日推出線上餐券套組88折起。

開飯川食堂即日起到9月30日推出滿千送平日百元抵用券，10月1日到31日間消費滿千元可用99元抽功夫菜。饗泰多即日起到10月31日間推出消費滿千元送海陸二選一兌換券、即日起到10月5日間網路預先訂位，在預期內用餐，滿千元送扒飯打拋豬。朵頤牛排即日起到11月30日間單次消費滿1點，集滿3點換6盎司菲力牛排。

除了17周年優惠活動外，饗賓餐旅推出iEAT饗愛吃APP，9月11日起接力推出儲值功能，選擇實體儲值卡「愛吃卡」與APP互相綁定，上線首月單筆儲值5000元即獲2%紅利金回饋。而且每100點可累積1點愛吃點數，可兌換各品牌優惠券，若是為黑卡會員，還能率先受邀試吃新餐廳，並參加名家講座課程。