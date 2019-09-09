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軍公教限定網購平台！全新「斑馬福利網」即日上市

2019-09-09 17:14聯合報 記者徐力剛╱即時報導

日前政府年改議題鬧得沸沸揚揚，大幅度刪減軍公教福利引發民怨，看好全台近100萬軍公教人員商機，蘋果樹新創結合電商、銀行、保險3大優勢，打造軍公教人員專屬購物平台「斑馬公教（軍）福利網」最高回饋斑馬幣2.5%；同步推出「永豐銀行台綜保（軍）公教聯名卡」享3%保險回饋金優惠，照顧軍公教（含退休）人員由此做起。

「斑馬公教（軍）福利網」即日上線，目前進駐店家逾200間，商品種類超過2000多件，採用全新電商模式，整合金融理財、國民旅遊及地方特色商域特點，買愈多賺越多。蘋果樹新創董事長楊朝旭分享，看好軍公教龐大商機，平台囊括食、衣、住、行、育、樂、保險和公益捐贈等服務，搭配元大銀行控管金流，讓消費者買得安全又安心，斑馬公教（軍）福利網會員包括軍公教及眷屬（含退休人員），需在協會註冊方享優惠回饋，開放至今累積11萬會員，預估3年內將達到100萬人。

全新軍公教神卡「永豐銀行台綜保（軍）公教聯名卡」由永豐銀行、台綜保代合作推出，不定期推出限定保險商品，如儲蓄險、長照險等，即日起至12月31日，刷卡支付保費，首期回饋3%斑馬幣，續期保費享2.5%斑馬幣，回饋無上限；一般通路消費回饋0.5%。台綜保代董事長邱清寶說，8月中旬推出「永豐銀行台綜保（軍）公教聯名卡」廣受好評，目前發卡量超過15000張，預計年底前突破10萬張，將福利回饋給軍公教人員。

軍公教神卡「永豐銀行台綜保（軍）公教聯名卡」即日上市。圖/蘋果樹新創提供
軍公教神卡「永豐銀行台綜保（軍）公教聯名卡」即日上市。圖/蘋果樹新創提供
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「斑馬公教（軍）福利網」最高回饋斑馬幣2.5%。圖/蘋果樹新創提供
「斑馬公教（軍）福利網」最高回饋斑馬幣2.5%。圖/蘋果樹新創提供
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軍公教保險馬公

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