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秋天防曬跟夏天不一樣！做好3點防曬改變、秋天才是變白的最佳時機

2019-09-09 17:11聯合報 記者劉小川╱即時報導

美白，是女人在每個季節都會談論到的事情，即使現在中秋節快到了，秋天的腳步也近了但關於美白，其實還有很多需要注意的地方，譬如說：季節不同，美白的方式也有所不同。假如一年四季的美白方式一層不變，就想達到自己的理想效果，可能難上加難。

到了秋季，天氣也漸漸開始涼爽，如果還在用著夏天的美白方式，那就從此刻開始改變吧！秋季的美白該如何做呢？做到以下幾點，想不白都難。

1.防曬乳選擇較滋養保濕款

防曬乳是每個季節必備的保養品，但進入了秋天，皮膚就會比較乾燥缺水，這時候選擇防曬時，就要盡量選擇滋潤效果、保濕效果比較好的產品。

挑選比較滋潤的防曬乳，可以減少水分的流失，對肌膚還有很好的呵護作用，一到秋天肌膚開始要進入沙漠階段，可能會出現的脫皮、乾紋、斑點等等的狀況，尤其是乾性肌膚，秋冬季的保養更是不能忽略。

2.補水

肌膚許多的問題，不二法門就是補水。雖然說補水不是萬能的，但沒有補水，肌膚就萬萬不能。秋天本身是屬於乾燥的氣候，如果不及時補水，水分的流失就會更快，肌膚的狀況只會越來越差，想要美白可就更難了。

除了肌膚要補水之外，喝進身體裡的水也要足夠，充足的水分，是肌膚維持新陳代謝的基礎必備條件，有好的代謝，才能快速分解臉上、身體的黑色素。

3.曬後的修護工作

秋高氣爽的天氣，肌膚狀態是最容易穩定的，所以在秋季的曬後修復，比夏季更加有效，不妨把自己的美白聖品全都端出來吧，加速自己美白的速度。

如果妳有肌膚上其他的問題，也要好好把握秋季，在這時候的肌膚，鎮定效果好，敏感的人也會感到舒適，當然要先保障自己的肌膚吸收效果在水平線上，秋天的保養，將是妳大躍進的一個季節，不可錯過。

秋季防曬，才是讓你白回來的關鍵。圖／摘自 pexels
秋季防曬，才是讓你白回來的關鍵。圖／摘自 pexels
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補水雖說是四季都有的議題，但在秋天補水，事半功倍。圖／摘自 pexels
補水雖說是四季都有的議題，但在秋天補水，事半功倍。圖／摘自 pexels
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曬後的修護很重要，在秋天修護效果更好。圖／摘自 pexels
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美白防曬

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