影后茱莉安摩爾、超模凱特摩絲挺Longchamp大秀 新款定番迷你折疊包最吸睛

2019-09-09 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



紐約時尚周開跑，法國精品品牌Longchamp也選在著名的林肯中心，舉辦2020年春夏時尚大秀。包括了影后茱莉安摩爾、超模凱特摩絲以及形象代言人Kendall Jenner都到場力挺，成為這天最星光熠熠的一場時尚活動。

2020春夏系列，Longchamp以當代女性的一天作為發想，融入藝術家Judy Chicago色彩斑斕的藝術作品，創造出身處的不同場合都能產生共鳴的服飾，而這也是品牌第三度選在紐約舉辦服裝大秀。這系列透露出模糊的年代感，創意總監Sophie Delafontaine刻意讓服裝保有1970至1990年代的質感，像是90年代尼龍露腰上衣搭配透視花紋裙，或是嬉皮感的寬版皮革夾克外罩於兩件式針織裝。同時讓短褲摺邊拉高、裙擺放長，將整體造型塑造出誘人且女性化的特點，遊走於運動風格與波西米亞精神之間。