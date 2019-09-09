影后茱莉安摩爾、超模凱特摩絲挺Longchamp大秀 新款定番迷你折疊包最吸睛
紐約時尚周開跑，法國精品品牌Longchamp也選在著名的林肯中心，舉辦2020年春夏時尚大秀。包括了影后茱莉安摩爾、超模凱特摩絲以及形象代言人Kendall Jenner都到場力挺，成為這天最星光熠熠的一場時尚活動。
2020春夏系列，Longchamp以當代女性的一天作為發想，融入藝術家Judy Chicago色彩斑斕的藝術作品，創造出身處的不同場合都能產生共鳴的服飾，而這也是品牌第三度選在紐約舉辦服裝大秀。這系列透露出模糊的年代感，創意總監Sophie Delafontaine刻意讓服裝保有1970至1990年代的質感，像是90年代尼龍露腰上衣搭配透視花紋裙，或是嬉皮感的寬版皮革夾克外罩於兩件式針織裝。同時讓短褲摺邊拉高、裙擺放長，將整體造型塑造出誘人且女性化的特點，遊走於運動風格與波西米亞精神之間。
運用的色彩更是這季的重點，其概念展現一整天的被暖陽曬後的淡色調，有著青玉色、杏桃色到綠松石的變化。為了更強調一整日陽光變化的設計靈感，使用放射性日晷花紋於造型中，向70年代的迷幻圖紋致敬，同時，象徵不同陰晴的黑白調色塊或線條也置於服裝之上，並以皮帶單品貫穿全系列。不僅如此，Longchamp著名的Roseau系列配件以光滑皮革手把與水桶包型重新演繹，透過色塊圖紋或鞣製皮革體現多樣性。Roseau系列也融入經典Le Pliage系列元素，將包款大小縮至迷你版本，讓手袋如珠寶一般。藉以搭配繫帶羅馬涼鞋或及膝針織拳擊鞋等平底鞋款，再次強調系列設計橫跨20年的流行。
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