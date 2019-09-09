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每間限量200份！ 麥當勞薯餅限時買一送一

2019-09-09 15:56聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

今天中午沒搶到免費麥當勞中薯沒關係！麥當勞明天(9/10)將推出薯餅現時買一送一活動。適逢開學日，為了幫消費者加油打氣，麥當勞特別推出1年熱銷1500萬份的經典商品「薯餅」買一送一優惠，消費者凡於早餐時段7至10點前往麥當勞單點薯餅，憑號碼牌即可享有買一送一，不過每間門市限量200份，以現場號碼牌發放為準，每人每次限領一張號碼牌且限購一份，薯餅控們可要早起搶優惠了。

9/10當天上午，麥當勞將推出薯餅現時買一送一。圖／摘自麥當勞活動頁面
9/10當天上午，麥當勞將推出薯餅現時買一送一。圖／摘自麥當勞活動頁面
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麥當勞開學日

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