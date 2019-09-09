溫昇豪驚艷TAG Heuer計時陀飛輪表 笑稱擒「視帝」就打包回家

2019-09-09 15:13 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



準金鐘「視帝」溫昇豪演繹TAG Heuer Carrera Heuer 02T奈米圖騰陀飛輪腕表，約83萬7,900元。記者陳立凱／攝影 分享 facebook

素有「鐘表界奧斯卡」封號的日內瓦高級鐘表大賞，日前公布入圍名單，泰格豪雅（TAG Heuer）也以三款表入選，斬獲好成績。其中限量500只的Carrera Heuer 02T奈米圖騰陀飛輪腕表，將角逐「最佳計時碼表獎」，讓準金鐘「視帝」的溫昇豪也十分驚艷，直說「觀賞、把玩和實用性兼具」，印象深刻。

今年分別以不同作品入圍本屆金鐘獎最佳男主角、男配角的溫昇豪透露，當名單公布時，曾經與他演過父子也是2010年「視帝」的吳政迪，特別點電話跟他說「老爸，我們又狹路相逢了」。問溫昇豪對哪個獎項比較有信心，他則是謙稱在這兩部戲中都是擔任陪襯的角色，覺得自己只是很Lucky，得獎與否則要看評審是否青睞他的演技到位。但在配戴泰格豪雅的Carrera Heuer 02T奈米圖騰陀飛輪腕表時，溫昇豪則表示「這只表能入圍鐘表大賞就不是幸運了，有硬底子的高科技技術」。在他實際感受之後，還認為「真的是觀賞、把玩和實用性都具備了」，特別是搭配了精密的陀飛輪裝置，可是價格卻不用破百萬，感覺很超值。向來會買表當作紀念的溫昇豪還表示，如果真的拿到金鐘獎了，就一定會考慮把這款表打包帶回家。