Young失智咖啡坊湧入愛心 預約已排到12月

2019-09-09 14:37 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



「Young記憶會館」是全台唯一專屬早發性失智症家庭的服務據點。 （新華社） 分享 facebook

本報率先獨家報導國內唯一年輕型失智症關懷據點「Young記憶會館」因缺贊助恐將收攤，不只引發關注，鴻海集團創辦人郭台銘成立的永齡基金會也宣布提供贊助。台灣失智症協會表示，感謝各界的幫忙，目前咖啡坊的用餐預約已安排到12月，失智者均感受相當大的鼓勵。

只是，Young記憶會館的場地於周一到周五，是提供給失智者及家屬進行職能治療等課程使用，周六才會變身咖啡坊，讓民眾能享用失智者製作的餐點及咖啡。有善心民眾特地跑一趟卻撲空，結果上網或在社群軟體的群組中抱怨。

台灣失智症協會秘書長湯麗玉表示，首先，一樣感謝民眾的善心，但會館今年度的經營模式已安排好周一到周五是失智者的治療性課程，僅周六才提供咖啡坊服務。站在保護失智者的立場，服務量也需控制，不會一下子衝這麼大量。

湯麗玉說，該會期待民眾能長期支持Young記憶會館，不過更期待民眾對失智者的支持可運用在全台各地的失智服務據點。

永齡基金會確認未來3年每年贊助四百萬元，幫Young記憶會館度過「收攤」危機。湯麗玉說，事後收到不少朋友提議，未來是不是應該改變經營模式。

湯麗玉指出，今年度因為治療性課程已安排好，不會更動，但明年度若能有合適的空間，以及足夠的年輕型失智朋友參與，也許能安排Young咖啡坊不只開店一天。當然，未來的長期目標就是成立一間可常態經營的正式咖啡館。

湯麗玉說，協會今年推動重點為「友善職場」，期待全台現行的咖啡廳或商家願意站出來幫助還有能力工作的輕度失智者，提供相關工作機會，「我們相當願意協助媒介與訓練。」例協助失智者適應職場環境，或調整工作流程及標示等。