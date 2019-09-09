TASAKI聯手設計師打造全新系列 讓珍珠配飾既前衛又新潮
TASAKI珍珠有眾多系列，其一的M/G便是與混血設計師Melanie Georgacopoulos合作，以天馬行空的創意聞名。這季，再次由設計師引領下，讓珍珠配飾打破限制，凸顯了全新風格。而De Beers倍受歡迎的Dewdrop系列，也推出了全新創作，展現鑽石千變萬化的可能。
設計師Melanie Georgacopoulos在與TASAKI合作的M/G系列中，像是沒有疆界般的發揮她的巧思，全新的設計包括了4個子主題的珍珠首飾。Illusion系列以技術切割而成的18K黄金弧形薄片，連接並包覆著大小不一的珍珠，打造出精緻小巧的不規則球體，充滿立體感的視覺效果。先將三顆或兩顆不同尺寸的珍珠結合黃金作為基礎構成，再串連複合組出更多變化的長項鍊鍊、串鍊或雞尾酒戒，透過簡單的素材組合，創造出幹練的設計。而Shell系列以貝殻為靈感來源，將大小不一的珍珠依序排列，形塑出天然貝殼的弧度與形狀。Knot系列則融入了對傳統結飾珠寶的現代解讀，具象描繪出兩種迥然不同的材質的融合，讓珍珠和黃金，有著讓人無法忽視的存在感。
同樣有新日常配戴珠寶系列的還有De Beers，以清晨時分點綴於葉片上的露珠為靈感，打造了全新的Dewdrop首飾。品牌參考了古羅馬皇帝哈德良建造魔幻水上劇場的傳說，因此單鑽戒就以共78 顆鑽石環繞著中央主鑽，懸吊的包鑲鑽石打造出宛如露珠凝聚於垂直立柱上的視覺效果。此外，De Beers也備有具有現代感設計的全新Dewdrop單行戒環，於設計之初即考量層疊的可能性，讓戒環能夠以各種創意組合的方式配戴。
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