TASAKI聯手設計師打造全新系列 讓珍珠配飾既前衛又新潮

2019-09-09 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



TASAKI珍珠有眾多系列，其一的M/G便是與混血設計師Melanie Georgacopoulos合作，以天馬行空的創意聞名。這季，再次由設計師引領下，讓珍珠配飾打破限制，凸顯了全新風格。而De Beers倍受歡迎的Dewdrop系列，也推出了全新創作，展現鑽石千變萬化的可能。

設計師Melanie Georgacopoulos在與TASAKI合作的M/G系列中，像是沒有疆界般的發揮她的巧思，全新的設計包括了4個子主題的珍珠首飾。Illusion系列以技術切割而成的18K黄金弧形薄片，連接並包覆著大小不一的珍珠，打造出精緻小巧的不規則球體，充滿立體感的視覺效果。先將三顆或兩顆不同尺寸的珍珠結合黃金作為基礎構成，再串連複合組出更多變化的長項鍊鍊、串鍊或雞尾酒戒，透過簡單的素材組合，創造出幹練的設計。而Shell系列以貝殻為靈感來源，將大小不一的珍珠依序排列，形塑出天然貝殼的弧度與形狀。Knot系列則融入了對傳統結飾珠寶的現代解讀，具象描繪出兩種迥然不同的材質的融合，讓珍珠和黃金，有著讓人無法忽視的存在感。