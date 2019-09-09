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訓練AI閱讀華語文 挑戰首獎2000萬

2019-09-09 11:49聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

「科技大擂台與AI對話」第二屆挑戰賽今起接受報名，邀高手再度挑戰華語文能力測驗中流利精通級的閱讀理解測驗，角逐首獎2000萬元。PTT創辦人、台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾說，台灣未來要賺智慧財，而不是勞務財。

今年的中文語音辨識，是與台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）開發的「雅婷逐字稿」語音辨識系統，開放參賽團隊介接使用。

科技部表示，相較於去年的比賽，本屆挑戰賽不以選擇題方式進行，而將以語音閱讀及連續對話測驗，全力挑戰AI對中文的語意理解能力，讓AI閱讀不同學科領域的主題內容，考驗對詞句的理解與推論，並將廣泛的資料整理成應用知識，達成AI自學思考。競賽分兩階段進行，初賽預定於今年12月，決賽則是明年4月舉辦。

科技部於競賽期間持續增加語音資料集規模，讓團隊進行技術開發與測試。委請台北科技大學副教授廖元甫研究團隊進行的語音標注，已再度釋出約600小時的AI語音數據資料。

本次競賽題型分為「簡答題」與以任務導向的「多輪對話題」兩大類。 「簡答題」基於文本內容進行推理；「多輪對話題」著重任務明確的自然語言 對話，如訂購旅遊票卷、旅館房型、租車服務等需要根據客戶與客服之間的逐 步詢問、一來一往的對話才能完成訂單的模式。競賽試題設計涵蓋教科書、現代漢語的寫作文本、新聞語料、維基百科等資源。訓練資料將於本月陸續公開。

科技部長陳良基表示，台灣目前AI語音辨識系統的程度，僅停留在「國小程度」，還需要再多努力。去年大部分團隊都沒有達到人類預試得分的80%，今年隊伍若大於或等於人類預試分數的80%，第一名就可獲得500萬元。若最高分隊伍大於人類預試得分，第一名就可拿到2000萬元。

陳良基說，機器要跟上人類，三、五年內還是有困難，但希望藉由比賽，激發出更多團隊的能力。希望透過AI語音對話能力的精進，掌握台灣口語的主導權，讓更多台灣產品可以進行數位轉型。

杜奕瑾表示，人機介面的改變，可以造成人類習慣的改變。國際大廠還是專注英文語音辨識系統，中文語音辨識系統一直沒有國家做得很好。他提到，語音理解的問題真的很難，不需要第一年就達到目標，會不斷累積經驗和資料，一年一年不停地「攻破山頭」。以雅婷逐字稿為例，目前已有很多記者、藝術人員、醫療領域都在使用。

杜奕瑾表示，很多人以前不想念博士，是因為台灣沒有相對應的產業能夠留下這些人，但現在AI時代來臨，像他的實驗室就很需要這樣的高階研發人才。

「科技大擂台 與AI對話」第2屆挑戰賽將由科技部長陳良基（中）正式宣布開始報名，...
「科技大擂台 與AI對話」第2屆挑戰賽將由科技部長陳良基（中）正式宣布開始報名，記者會邀請台灣人工智慧實驗室(Taiwan AI Labs)創辦人杜奕瑾（左）介紹比賽將使用該實驗室的「雅婷Yating」系統作為語音辨識應用程式介面(API)，中央研究院資訊許聞廉特聘研究員展示比賽題型。記者馮靖惠/攝影
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AI陳良基

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