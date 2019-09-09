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政府撒錢救觀光 北巿夜市業者：治標不治本

2019-09-09 10:05聯合報 記者翁浩然╱即時報導

陸客自由行8月起暫停來台後，台灣陸客人次明顯下滑；交通部因應陸客驟減，推出旅行社融資紓困、遊覽車免汽燃費、秋冬遊補助、200元抵用券等一連串補貼協助業界緊急救急，被質疑撒錢救觀光；對此，北市商圈、夜市業者認為，長遠來看只是治標不治本。

台北市東門永康商圈發展協會理事長劉鴻翔指出，撒錢救觀光或許在初期會有一些效果，多少有點用處，但最終吸引多少客源？能否救到真正受影響的業別、店家？效果又有多長？恐怕都只是短暫的；應該要有一套對策來輔導觀光產業體質跟環境，觀光地點的產品、服務夠好、有特色並充分宣傳，才能長久吸引人。

劉鴻翔說，以商圈為例，各店家經營的客層都不同，因此受到陸客驟減影響的情況也不同，但商圈除每年舉辦活動外，長年也在國外如新加坡、馬來西亞、日本、韓國等地做宣傳，同時提供商圈抵用優惠，增加觀光客來商圈的誘因，因此受到衝擊相對較小。

台北士林夜市自治會長林天來則直言，補貼大多都是治標不治本，時間一過，補貼用完了，人潮少、不景氣等問題仍存在；以抵用券來看，或許短期能吸引一定人數進場消費，但效果有限，抵用券也可會出現被人集中使用在知名、強勢的觀光地點。

林天來也說，他認為比起短期補助，更重要的是觀光產業要如何革新、走出能更吸引人的路；以夜市來看，只要商品有特色、服務好、價格實在，整體給人好的觀感就不怕沒人來消費，因此該思考的是，為何觀光客不來、如何增加吸引力。

北市西門町商圈。本報資料照片
北市西門町商圈。本報資料照片
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台北市萬華區西門町商圈。本報資料照片
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陸客夜市北市

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