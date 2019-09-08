鞏俐開高衩紅毯戰袍 點綴Tiffany珠寶霸氣外露

2019-09-08 17:47 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



大陸女星鞏俐因為電影「蘭心大劇院」再度踏上威尼斯影展紅毯，一連換上多套戰服，擠出傲人雙峰驚豔全場，讓一旁帥氣的趙又廷也失色不少。而她日前又馬不停蹄的參與多倫多電影節，造型依舊霸氣外露，凸顯「鞏皇」封號。另外，「翹臀珍」珍妮佛羅培茲也在多倫多電影節現身，金黃色禮服搭配，讓人難忘。

鞏俐到了北美影圈的多倫多電影節，為其主演的「蘭心大劇院」宣傳，並參加首映典禮。愛用「腰封」單品的她，延續了在威尼斯影展的風格，挑選了藍色高衩絲絨裙加上金色腰封，並搭配帶有蕾絲裝飾的和服式罩衫，展現強大的氣場。不僅如此，鞏俐還配戴了Tiffany & Co.的高級鑽石耳環、戒指，以及一只鑲嵌約3克拉藍鑽的戒環，來呼應藍色調又霸氣的造型。照片一曝光，網友則表示「戀愛中的女人果然是最美的」、「狀態也太好，完全不像50歲的人」。

另外，今年50歲的珍妮佛羅培茲也出席了多倫多電影節，宣傳擔綱女主角的「舞孃騙很大」電影，在首映紅毯時的造型，同樣與鞏俐一樣讓人難忘。為了呼應電影中火辣舞孃的身份，她身穿Maison Yeya以黃色緞帶、紗網構成的深V高級訂製服，一如過去她給人在穿著上大尺度的印象。搭配了Judith Leiber訂製款美國鈔票圖案手拿包、AmwaJ鑽石耳環與Yvan Tufenkjian戒指，全身無一處不閃耀。性感又冶豔的造型，又再度讓珍妮佛羅培茲成為多倫多電影節紅毯，討論度最高的女星之一。