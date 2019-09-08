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鞏俐開高衩紅毯戰袍 點綴Tiffany珠寶霸氣外露

2019-09-08 17:47聯合報 記者曾智緯╱即時報導

大陸女星鞏俐因為電影「蘭心大劇院」再度踏上威尼斯影展紅毯，一連換上多套戰服，擠出傲人雙峰驚豔全場，讓一旁帥氣的趙又廷也失色不少。而她日前又馬不停蹄的參與多倫多電影節，造型依舊霸氣外露，凸顯「鞏皇」封號。另外，「翹臀珍」珍妮佛羅培茲也在多倫多電影節現身，金黃色禮服搭配，讓人難忘。

鞏俐到了北美影圈的多倫多電影節，為其主演的「蘭心大劇院」宣傳，並參加首映典禮。愛用「腰封」單品的她，延續了在威尼斯影展的風格，挑選了藍色高衩絲絨裙加上金色腰封，並搭配帶有蕾絲裝飾的和服式罩衫，展現強大的氣場。不僅如此，鞏俐還配戴了Tiffany & Co.的高級鑽石耳環、戒指，以及一只鑲嵌約3克拉藍鑽的戒環，來呼應藍色調又霸氣的造型。照片一曝光，網友則表示「戀愛中的女人果然是最美的」、「狀態也太好，完全不像50歲的人」。

另外，今年50歲的珍妮佛羅培茲也出席了多倫多電影節，宣傳擔綱女主角的「舞孃騙很大」電影，在首映紅毯時的造型，同樣與鞏俐一樣讓人難忘。為了呼應電影中火辣舞孃的身份，她身穿Maison Yeya以黃色緞帶、紗網構成的深V高級訂製服，一如過去她給人在穿著上大尺度的印象。搭配了Judith Leiber訂製款美國鈔票圖案手拿包、AmwaJ鑽石耳環與Yvan Tufenkjian戒指，全身無一處不閃耀。性感又冶豔的造型，又再度讓珍妮佛羅培茲成為多倫多電影節紅毯，討論度最高的女星之一。

在這波性感造型風，大陸女星楊冪也沒缺席，日前的上海活動，她特別畫上會勾人的眼妝，搭配黑色絲絨短裙裝、過膝長靴，有著不同以往的狂野魅力。同時楊冪還為這身點綴了De Beers Diamond Line鑽石項鍊、垂墜式鑽石耳環和五層鑲鑽戒指，立即讓她的穿搭有了重點。

鞏俐挑選藍色高衩絲絨裙加上金色腰封，並搭配帶有蕾絲裝飾的和服式罩衫，並配戴Tif...
鞏俐挑選藍色高衩絲絨裙加上金色腰封，並搭配帶有蕾絲裝飾的和服式罩衫，並配戴Tiffany & Co.的高級鑽石首飾。圖／摘自微博
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大陸女星楊冪畫上勾人眼妝，搭配De Beers Diamond Line鑽石項鍊...
大陸女星楊冪畫上勾人眼妝，搭配De Beers Diamond Line鑽石項鍊、垂墜式鑽石耳環和五層鑲鑽戒指，出席時尚活動。圖／De Beers提供
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性感又冶豔的造型，又再度讓珍妮佛羅培茲成為多倫多電影節紅毯，討論度最高的女星之一...
性感又冶豔的造型，又再度讓珍妮佛羅培茲成為多倫多電影節紅毯，討論度最高的女星之一。圖／摘自微博
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De Beers Diamond Line鑽石項鍊，鑽石總重10.65克拉，價格...
De Beers Diamond Line鑽石項鍊，鑽石總重10.65克拉，價格店洽。圖／De Beers提供
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De Beers垂墜式鑽石耳環，鑽石總重2.03克拉，價格店洽。圖／De Bee...
De Beers垂墜式鑽石耳環，鑽石總重2.03克拉，價格店洽。圖／De Beers提供
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電影多倫多尼斯
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