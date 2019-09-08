鐘表奧斯卡公布入圍名單 BVLGARI、Zenith並列最大贏家

2019-09-08 16:33 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



有著「鐘表奧斯卡」稱號的日內瓦高級鐘表大賞，日前公佈了今年入圍名單共有84款腕表要共同角逐14個類別的獎項，其中同屬於LVMH集團的寶格麗（BVLGARI）與真力時（Zenith）都分別有5款腕表入選並列最大贏家。而愛彼表（Audemars Piguet）和愛馬仕（Hermès）、雅典表（Ulysse Nardin）則以4款表入圍緊追在後。

第19屆的日內瓦高級鐘表大賞（Grand Prix d’Horlogerie de Genève，簡稱GPHG）將於11月7日日內瓦舉行頒獎典禮，這項鐘表業的盛事，日前也公佈了競賽的表款名單，高級珠寶品牌BVLGARI再度延續了去年佳績，入圍包括最佳女表、最佳複雜女表、最佳機械創新表以及最佳計時碼表、最佳珠寶表等5項大獎。從今年巴塞爾鐘表展才推出的Octo Finissimo超薄計時GMT自動上鍊腕表、Octo Roma大自鳴陀飛輪萬年曆複雜功能腕表、Serpenti Seduttori玫瑰金鑲鑽腕表，到去年下半年露臉的Divas’ Dream的Roman Night玫瑰金鑲鑽腕表，還有今年6月年度才首度亮相的Serpenti Misteriosi Romani神秘珠寶表都深獲評審青睞。