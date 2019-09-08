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鐘表奧斯卡公布入圍名單 BVLGARI、Zenith並列最大贏家

2019-09-08 16:33聯合報 記者曾智緯╱即時報導

有著「鐘表奧斯卡」稱號的日內瓦高級鐘表大賞，日前公佈了今年入圍名單共有84款腕表要共同角逐14個類別的獎項，其中同屬於LVMH集團的寶格麗（BVLGARI）與真力時（Zenith）都分別有5款腕表入選並列最大贏家。而愛彼表（Audemars Piguet）和愛馬仕（Hermès）、雅典表（Ulysse Nardin）則以4款表入圍緊追在後。

第19屆的日內瓦高級鐘表大賞（Grand Prix d’Horlogerie de Genève，簡稱GPHG）將於11月7日日內瓦舉行頒獎典禮，這項鐘表業的盛事，日前也公佈了競賽的表款名單，高級珠寶品牌BVLGARI再度延續了去年佳績，入圍包括最佳女表、最佳複雜女表、最佳機械創新表以及最佳計時碼表、最佳珠寶表等5項大獎。從今年巴塞爾鐘表展才推出的Octo Finissimo超薄計時GMT自動上鍊腕表、Octo Roma大自鳴陀飛輪萬年曆複雜功能腕表、Serpenti Seduttori玫瑰金鑲鑽腕表，到去年下半年露臉的Divas’ Dream的Roman Night玫瑰金鑲鑽腕表，還有今年6月年度才首度亮相的Serpenti Misteriosi Romani神秘珠寶表都深獲評審青睞。

從入選名單來看，BVLGARI擅於高級女表的製作，而同樣入選5項大獎的Zenith則以複雜結構、男表見長，像是Defy El Primero雙陀飛輪腕表將角逐最佳複雜男表、Defy Inventor腕表入選最佳精準複雜表，或是要與BVLGARI一同競逐最佳計時碼表的Defy El Primero 21 Carbon腕表等。值得一提的是，Zenith今年巴塞爾鐘表展所推出的新款腕表，幾乎全數都成為日內瓦高級鐘表大賞的名單中，加上7月為了紀念El Primero機芯誕生50周年，而打造的El Primero A384 Revival計時碼表，都有望奪得大獎。

寶格麗Serpenti Seduttori玫瑰金鑲鑽腕表，入選第19屆日內瓦高級...
寶格麗Serpenti Seduttori玫瑰金鑲鑽腕表，入選第19屆日內瓦高級鐘表大賞最佳女表，約84萬5,000元。圖／BVLGARI提供
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寶格麗Divas Dream Roman Night腕表，入選第19屆日內瓦高級...
寶格麗Divas Dream Roman Night腕表，入選第19屆日內瓦高級鐘表大賞最佳複雜女表，約131萬8,000元。圖／BVLGARI提供
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真力時Defy El Primero 21 Carbon腕表，入選第19屆日內瓦...
真力時Defy El Primero 21 Carbon腕表，入選第19屆日內瓦高級鐘表大賞最佳計時碼表，約61萬元。圖／Zenith提供
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寶格麗Serpenti Misteriosi Romani神秘珠寶表，入選第19...
寶格麗Serpenti Misteriosi Romani神秘珠寶表，入選第19屆日內瓦高級鐘表大賞最佳珠寶表，全球僅一只，約5,324萬1,000元。圖／BVLGARI提供
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真力時Defy El Primero雙陀飛輪腕表，入選第19屆日內瓦高級鐘表大賞...
真力時Defy El Primero雙陀飛輪腕表，入選第19屆日內瓦高級鐘表大賞最佳複雜男表，約485萬元。圖／Zenith提供
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腕表日內瓦
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