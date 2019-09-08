最強3種星座女，能把男人吃死死！ 天蠍女會讓你依賴、雙魚超神秘

2019-09-08 15:37 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



對於情感來說，實際上彼此間應該要平等，沒有誰占不占上風這回事。但這3個星座女就能打破規則，讓男人愛得死心蹋地，究竟有多少本事，讓男人服貼的拜倒在石榴裙下呢？

第三名、天蠍女

天蠍座的女生，她們吃死死對方的手段，雖然沒有很高明，但也很厲害了。

但其實，對於天蠍女來說，她會找個方式讓你依賴她，讓你知道生活中，沒辦法缺少自己，也會給你足夠的面子及溫柔。只能說天蠍畢竟有的時候，會有一種霸氣感，對於對象的限制也會很多，只要對方在行事上稍微有點出差錯，你會看到管家婆的出現，但最好的相處，還是要適可而止。

第二名、處女女

處女座的女生，喜歡試探別人的底線。用一種率真、爽朗的個性當作障眼法，讓男生掉入她的陷阱，但其實處女女的脾性不是很好，壞起來也是很剛烈。

當處女女說要離開的時候，你就這樣拉住了處女女，那她下次就知道，用這招對付你，你才會乖乖的聽話。當然反之，如果你不拉著她，她可能會收斂許多。

第一名、雙魚女

雙魚女對於普羅大眾的男性來說，都帶著一點點的神秘感，無法了解這個生物到底在想什麼。但又會因為她的一些可愛舉動、浪漫、溫柔、體貼給深深的吸引了。