謝霆鋒擠下陳偉霆 接下Zegna大中華區代言人

2019-09-08 15:06 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



記憶猶新，在2018年夏天時義大利頂級男裝品牌Zegna找來新生代偶像陳偉霆擔任大中華區代言人，倍受各界注目，今年1月時他還以「代言人」身份出席位於米蘭的大秀。時隔一年後，Zenga卻毫無預警的換下他，請來同樣是香港出身的謝霆鋒接任，讓人大感意外。

義大利男裝品牌Zenga先前以陳偉霆擔任大中華區代言人，為的就是希望增加在社群平台上的曝光度，而他也恰如其份的為品牌提高了網路聲量。然而，陳偉霆的粉絲群多為女性，讓主要消費者並無法投射於其營造的形象，因此讓Zegna的商品叫好卻不叫座。因此在合作一年之後，Zegna以「何謂當代男士」為題，邀請了對男性顧客較為有號召力的謝霆鋒接任大中華區代言人一職，希望能替品牌形塑更明確的「男性」魅力。而當品牌在日前宣佈這項消息時，網友的反應亦熱烈，表示「謝霆鋒的氣質和品牌很匹配」、「他就是當代成功男士典範」。

而今年初才成為BOSS大中華區代言人的趙又廷在出席紐約時尚周之後，也即將於9月中旬現身品牌移師米蘭的大秀，在此之前他則因為演出「蘭心大劇院」，所以參與76屆威尼斯影展的首映，與一眾好萊塢明星比帥。趙又廷以BOSS 2020年早春系列酒紅色單排扣天鵝絨禮服，搭配白色禮服襯衫、黑色領結及皮鞋，展現典雅的紳士丰采。