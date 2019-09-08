女人穿三件式西裝超好看！Rag & Bone回歸紐約時裝周

2019-09-08 14:12 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



在經過一連好幾季靜態展示後，Rag & Bone終於回歸伸展台，在甫展開的2020紐約春夏時裝周展演最新系列。秀場選在紐約市標誌性的Skylight on Vesey建築中廢棄的股票交易所交易大廳，俐落、年輕的率性剪裁，展示出品牌致力追求的輕鬆易搭服飾特質。

美式工作服、英式剪裁、軍事和運動風格是Rag & Bone的基本組成元素，在全新一季當中以對比鮮明的輪廓、構造與色彩呈現。深藍色抽繩長褲側邊以橘色妝點出亮麗細節，銀行家細條紋 (Banker stripes) 為一派輕鬆悠閒的寬鬆線條注入都會衣著的正式感。oversized薩維爾 (Savile Row) 傳統和英式的優雅風格西裝輪廓結合陽剛與柔美特質，原來三件式西裝也能穿得如此輕鬆好看。網球毛衣則以英式羅紋 (Fisherman-rib) 、鮮艷大膽裝飾和V領條紋組成，休閒中不失個性。而rag & bone最擅長的丹寧系列，則選用日本水洗布邊技術於丹寧褲、短褲、襯衫與背心上，柔軟的細條紋剪裁和接縫處密封的輕量化夾克則提升了功能性與舒適度。

休閒與正裝的混搭、放鬆與嚴肅之間的組合，以及顧及便利性加入的機能考量，讓Rag & Bone 2020春夏系列大大提升了穿搭的趣味性。