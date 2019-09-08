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化妝初學者常犯5大錯誤 手殘女把眼線、口紅畫太濃，太復古啦～

2019-09-08 13:10聯合報 記者劉小川╱即時報導

剛學化妝的小姐姐們，難免會犯些小錯誤，到底初學者，經常會在化妝上踩什麼樣的雷呢？不但臉上的妝沒加分，還讓人洗臉，快來看看這些錯誤，犯了多少。

眼線畫太濃

眼線畫太濃，也是初學者最容易犯的錯。通常會畫這麼濃，是害怕自己到了下午，顏色就掉了一半，才會嘗試著把它化濃一些，但想要不那麼快掉色，其實只要嘗試用「眼線液」。眼線液在眼部的化妝上更為精準，也不會增加眼部的負擔，所以不妨試試眼線液。

口紅塗太濃

喜歡素顏的人最知道，想要給自己一個出門的好氣色，想必是口紅最能做到這個效果，但是如果口紅塗得過頭，就會顯得不自然。作為初學者，往往希望自己上的唇色能夠飽和、持久，一個不小心，就太過於重。

建議可以一層一層的方式上色，這樣化妝畫口紅才不會失誤。如果想要唇妝持久，記得在最後，可以上一點散粉，讓持妝時間更長，也比較不會沾染到杯子、牙齒上面，就糗了。

選擇錯誤的粉底

通常選擇粉底，會根據自己最接近的膚色，市面上牌子眾多，也不要只會對自己熟悉的牌子下手。對於初學者來說，建議要選擇粉底，可以到店上、櫃上，請專業的彩妝師來為妳挑選，但不是挑選了，妳再挑其他牌子買了，就會差不多。不管是換了幾次牌子，建議初學者，都一定要去試，而不是盲從的追隨流行而購買。買對了粉底液，才能完整遮蓋自己臉上的小瑕疵、讓膚色自然。

遮瑕膏當底妝用

偷懶的初學者，有時為了方便，可能會拿遮瑕膏當底妝來使用，這也是化妝常見的地雷。遮瑕膏主要作用是局部的瑕疵將其隱藏起來，如：痘痘、臉上的痣、小坑疤。就是為了讓整體膚色更均勻自然，而達到妝容完美整體感。

喜歡畫黑色眉毛

初學者通常在選擇眉筆時，為了保守、安全，認為黑色是最不會錯誤的顏色。但事實上，黑色眉筆畫出來的眉毛，其實不一定真的適合妳。因為眉毛的顏色，最好的搭配方式，就是比對自己相近的髮色，才不會畫上去顯得眉毛太突兀。

想要素顏出門，就要找到訣竅。圖／摘自 pexels
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挑選眉筆，最好找跟自己髮色相近的。圖／摘自 pexels
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初學者，不一定要把口紅畫到滿。圖／摘自 pexels
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初學者的眼線，建議可以使用眼線筆更完整。圖／摘自 pexels
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