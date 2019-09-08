郭碧婷試穿夢幻婚紗 首選台灣品牌挑中超模同款

2019-09-08 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



大陸實境秀《女兒們的戀愛》第一季炒熱Selina與張軒睿這對夢幻CP，雖然兩人事後只是維持好友關係，但在節目中營造的浪漫甜蜜感依舊吸引不少粉絲。第二季日前開播，因為共同錄製《最美好的時光》陷入愛河的郭碧婷跟向佐自然成為節目主角，論及婚嫁的兩人一舉一動都充滿粉紅泡泡，一起挑選婚紗的過程在節目中曝光後也引起網友熱議，讓人更加期待他們婚禮到來的那天。

郭碧婷選擇在台灣頂級訂製禮服品牌Nicole + Felicia試穿婚紗，無論是白紗或宴會禮服都展現出夢幻華麗的氛圍，她還穿上精靈超模Jessica Stam和維密天使Elsa Hosk為品牌拍攝形象照展示的同款紫藍色蓬裙和馬賽克拼貼白紗，呈現出另一種柔美和優雅氣質。