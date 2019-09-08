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郭碧婷試穿夢幻婚紗 首選台灣品牌挑中超模同款

2019-09-08 12:31聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

大陸實境秀《女兒們的戀愛》第一季炒熱Selina與張軒睿這對夢幻CP，雖然兩人事後只是維持好友關係，但在節目中營造的浪漫甜蜜感依舊吸引不少粉絲。第二季日前開播，因為共同錄製《最美好的時光》陷入愛河的郭碧婷跟向佐自然成為節目主角，論及婚嫁的兩人一舉一動都充滿粉紅泡泡，一起挑選婚紗的過程在節目中曝光後也引起網友熱議，讓人更加期待他們婚禮到來的那天。

郭碧婷選擇在台灣頂級訂製禮服品牌Nicole + Felicia試穿婚紗，無論是白紗或宴會禮服都展現出夢幻華麗的氛圍，她還穿上精靈超模Jessica Stam和維密天使Elsa Hosk為品牌拍攝形象照展示的同款紫藍色蓬裙和馬賽克拼貼白紗，呈現出另一種柔美和優雅氣質。

Nicole + Felicia是由台灣雙人設計師Nicole Chang與Felicia Chang於2015年創立，兩人承襲家族母公司為國際品牌提供婚紗及細膩代工製作服務的傳統，強調珠繡技術更結合時裝創新概念，打造更時髦的訂製禮服。目前在台灣麗晶精品、上海半島酒店都有設櫃，也陸續為許多名人像是鋼琴家郎朗老婆Gina Alice、Angelababy、昆凌等人操刀婚禮、影展相關造型。

郭碧婷穿上維密天使Elsa Hosk同款馬賽克拼貼白紗。圖／Nicole + F...
郭碧婷穿上維密天使Elsa Hosk同款馬賽克拼貼白紗。圖／Nicole + Felicia提供
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郭碧婷選擇在台灣頂級訂製禮服品牌Nicole + Felicia試穿婚紗。圖／N...
郭碧婷選擇在台灣頂級訂製禮服品牌Nicole + Felicia試穿婚紗。圖／Nicole + Felicia提供
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郭碧婷穿上精靈超模Jessica Stam同款紫藍色蓬裙。圖／Nicole + ...
郭碧婷穿上精靈超模Jessica Stam同款紫藍色蓬裙。圖／Nicole + Felicia提供
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郭碧婷選擇在台灣頂級訂製禮服品牌Nicole + Felicia試穿婚紗。圖／N...
郭碧婷選擇在台灣頂級訂製禮服品牌Nicole + Felicia試穿婚紗。圖／Nicole + Felicia提供
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郭碧婷選擇在台灣頂級訂製禮服品牌Nicole + Felicia試穿婚紗。圖／N...
郭碧婷選擇在台灣頂級訂製禮服品牌Nicole + Felicia試穿婚紗。圖／Nicole + Felicia提供
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郭碧婷選擇在台灣頂級訂製禮服品牌Nicole + Felicia試穿婚紗。圖／N...
郭碧婷選擇在台灣頂級訂製禮服品牌Nicole + Felicia試穿婚紗。圖／Nicole + Felicia提供
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婚紗品牌婚禮
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