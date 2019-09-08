親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
享月FUN中秋

港最狂茶樓拍賣張大千臨別贈禮 「黃山松雲」身價驚人

2019-09-08 03:08聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

陸羽茶室是香港最老牌也最知名的茶樓，許多名人都是長年的座上賓，茶室還曾經為了幫熟客留位拒絕英女王光臨。陸羽茶室也珍藏許多名人書畫，每幅畫背後都是一個時代的故事。今年陸羽茶室罕見地將其中兩幅張大千畫作送上拍場，身價數千萬台幣起跳。

今年是張大千120歲冥誕。故宮南院10月將展出張大千被文化部指定為國寶的作品「廬山圖」，香港蘇富比拍賣公司10月也將拍賣陸羽茶室珍藏的兩張張大千畫作。其中一幅「黃山松雲」，展現1950年代文人輾轉流離的心境，估價上看台幣3500萬。

1949年底，張大千離開大陸，四處尋覓理想安居之地。他輾轉旅居台北、印度大吉嶺、東京、香港、阿根廷、巴西。1951年他返回香港，為移居阿根廷作準備，期間不時與友朋知交於「陸羽茶室」相聚。臨行前，張大千埋首作畫，為各方好友寫贈誌別。

「黃山松雲」成於1952年，是張大千離開香港前，特別寫給「陸羽茶室」的臨別贈禮。他在畫中的題跋寫道:「客居香澥，怱怱經歲，不時與二三朋舊，啜茗陸羽，往來既久，遂成熟客，嘗戲為口號云『滿堂爭看張夫子，識得虬髯不用猜』。」文字幽默中帶著滄桑，隱喻當時文人去國離鄉的流離心境。

陸羽茶室創於1933年，以唐朝茶聖「陸羽」為名，是香港少數至今仍經營之傳統粤式茶樓；其裝潢中西合璧，洋溢濃厚的老上海法租界風情。中日戰爭時期，不少文人雅士來港暫避時，經常聚首於「陸羽」，從此成為藝文人士喜愛的聚會地點。1950年代的畫家黃君璧、張大千、黃永玉，以及之後的作家金庸、倪匡，皆為「陸羽」座上客。

「黃山松雲」處處可見張大千的巧思。他以黃山為題，黃山出產好茶，呼應以佳茗聞名的「陸羽」。該畫長六呎，形式近手卷，似刻意遷就「陸羽」廳堂設計，讓茶客舉目一覽黃山奇景；意境清曠高遠、亦能撫慰遊子思鄉之情。

張大千送給陸羽茶室的臨別贈禮「黃山松雲」。圖/香港蘇富比提供
張大千送給陸羽茶室的臨別贈禮「黃山松雲」。圖/香港蘇富比提供
分享

張大千香港阿根廷
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

台日友好！日人愛吃黑鮪魚 台灣讓300噸配額給日本

2019-09-07 22:07

「4大超商虛擬點數」集起來！咖啡、衛生紙都能換　還能讓航空哩程數更實用

2019-09-07 16:33

秋日新時裳格紋時尚 一次看懂2019秋冬5大趨勢

2019-09-08 00:08

期間限定、限店的FENDI高跟鞋訂製 豹紋印花好性感

2019-09-07 22:27

史上最休閒的機場時尚 林俊傑飛Ralph Lauren紐約大秀

2019-09-07 21:17

威尼斯紅毯女星爭知性美 鞏俐華麗流蘇尬倪妮優雅

2019-09-07 19:01

有香味的飾品！diptyque「香氛貼飾、香氛別針、香氛手環」讓用香更隨興

2019-09-07 18:20

侯佩岑帥穿喇叭褲 自備天使光飛紐約看TORY BURCH秀

2019-09-07 16:21

讓藝術家為你「男仕理髮」 跟當代館一起「街大歡囍」

2019-09-07 16:11

紐澳良靈魂佳餚 馬克吐溫：好吃到犯罪

2019-09-07 13:10

中秋烤肉萬家香 這樣聰明烤肉更省力

2019-09-07 13:09

台北必吃10大早午餐 樂子

2019-09-07 13:07

台北最美的地中海餐廳 吐司利亞

2019-09-07 13:05

台版安格斯牛攻進米其林餐廳 明年預估20頭牛屠宰上市

2019-09-07 13:03

中秋烤肉尬創意！五星主廚幫你烤 還有「八家醬」來助陣

2019-09-07 11:56

U值媒／還記得上次手寫是何時嗎？

2019-09-07 11:38

六福皇宮美味不熄燈！集團攜手486先生 限量招牌麵點開賣

2019-09-07 11:32

最新！台灣旅客赴關島消費力奪冠

2019-09-07 11:28

撒錢補助 旅行社：沒受惠反增稅務負擔

2019-09-07 11:12

用龍鱗為書「著裝」 龍華文創系「紅點」奪獎100%

2019-09-07 07:38

香奈兒、Gucci上身 粉紅軍團攻陷威尼斯影展

2019-09-06 23:31

味噌燒牛筋、麻辣雞胸天婦羅怎麼選？爭鮮、壽司郎秋季新菜　有牛有雞有扇貝

2019-09-06 23:30

呼叫珍珠控！ 全聯5款銅板價「黑糖珍奶甜點」限時開賣14天

2019-09-06 20:20

市售最大尺寸三星98吋QLED 8K量子電視 限時送OSIM天王按摩椅

2019-09-06 19:49

六福村笑傲搖滾音樂祭 茄子蛋等70組樂團接力開唱

2019-09-06 19:25

「雲端超商」你逛過了沒？App下單、團購價分批領超方便

2019-09-06 19:05

MARYLING秋冬的大都會氣勢 綻放當代女性自信風采

2019-09-06 18:26

網傳一芳杯套印「我愛你中國」業者澄清：假消息

2019-09-06 18:08

就在周日！85˚C大杯冰拿鐵限時第2杯10元

2019-09-06 17:53

侯佩岑穿Stuart Weitzman過膝靴超顯瘦 教妳長靴這樣挑

2019-09-06 17:45

范范下巴摔傷事件 侯佩岑悟出「三秒鐘」理論

2019-09-06 17:08

蛋糕捲如小船載布丁水果！遊基隆彩色屋 「閑閑」吃浮誇甜點

2019-09-06 17:06

「奌心」、「一幻拉麵Ｘ胡同居酒屋」進駐板橋車站10月開吃

2019-09-06 17:04

全台「最美」全聯台中登場！ 賣場+打卡咖啡廳全新複合式空間

2019-09-06 16:26

你練功了嗎？金庸特展最後9天

2019-09-06 16:25

7-11獨家開賣「Hello Kitty 45周年環保系列」粉絲必收

2019-09-06 16:17

金曲歌王蕭煌奇報喜再攻蛋 9月6日中午門票全面啟售

2019-09-06 15:50

你是土鳳梨派還是冬瓜派？全台20大鳳梨酥排名出爐

2019-09-06 13:31

OKmart攜手「開丼」推聯名鮮食！火烤燒肉蛋吐司、骰子牛飯糰快吃一波

2019-09-06 13:15
看更多

熱門文章

半夜兩點排隊擠不進600號 「不二坊」蛋黃酥之亂又上演

2019-09-07 11:52

周末慎防劇烈天氣 吳德榮：下周有颱風發展跡象

2019-09-07 07:05

20歲女大生戀38歲大叔！1年後狠分手：怕小孩出生你就不在了

2019-09-07 19:53

首批「山竹」通過檢疫 家樂福明早開賣

2019-09-07 20:17

影／蔡英文訪最高齡執業醫 98歲老醫師：會持續做下去

2019-09-07 15:32

男友限制壽司「只能吃10盤」！女一聽氣炸 內幕曝光網戰翻

2019-09-07 21:30

你也是阿嬤養的？外型圓滾「北極兔」站起來秒成兔界模特兒

2019-09-07 13:18

豐沛降雨曾文水庫滿庫 湖光山色飛鷹峽谷美景吸睛

2019-09-07 15:13

高含水隱形眼鏡較保濕？ 醫師：戴久像乾掉面膜

2019-09-07 09:25

殺破狼周運勢／摩羯職場表現受讚賞 雙魚財庫被注滿

2019-09-08 00:00

台日友好！日人愛吃黑鮪魚 台灣讓300噸配額給日本

2019-09-07 22:07

張榮味獄中拜師學書法 「勇猛精進」義賣20萬元售出

2019-09-07 13:01

「4大超商虛擬點數」集起來！咖啡、衛生紙都能換　還能讓航空哩程數更實用

2019-09-07 16:33

威尼斯紅毯女星爭知性美 鞏俐華麗流蘇尬倪妮優雅

2019-09-07 19:01

午後熱對流旺盛 10縣市大雨特報

2019-09-07 15:43

影／廣原小熊原來是女娃 台東林管處正與部落研商命名

2019-09-07 11:45

全台首次調查失智者財物損失風險案 剝削者最多是家屬

2019-09-07 14:40

孩子不是父母的成績單 隋棠：當父母常常忘記孩子不是「我的」

2019-09-07 15:20

侯佩岑帥穿喇叭褲 自備天使光飛紐約看TORY BURCH秀

2019-09-07 16:21

撒錢補助 旅行社：沒受惠反增稅務負擔

2019-09-07 11:12

【晨光幫幫忙】劉昭儀、番紅花／你可以跟孩子聊些什麼？

2019-09-07 06:00

六福皇宮美味不熄燈！集團攜手486先生 限量招牌麵點開賣

2019-09-07 11:32

親子共遊孩子免費 教育部推博物館入館優惠方案

2019-09-07 04:56

觀光救急竟然成常態 學者呼籲要長期政策

2019-09-07 10:55

最新！台灣旅客赴關島消費力奪冠

2019-09-07 11:28

每日星座運勢／天蠍比較幸運的一天　正財大於偏財

2019-09-08 00:00

國健署擬刪除精神疾病、身心障礙者節育費用減免資格

2019-09-07 22:30

經典伴讀26年 歷史學者黃仁宇《中國大歷史》新裝改版

2019-09-07 14:03

搭快捷6號到內灣尖石有好康 中秋連假1段票免費

2019-09-07 11:52

台版安格斯牛攻進米其林餐廳 明年預估20頭牛屠宰上市

2019-09-07 13:03

病毒型別不同防重症 台南登革熱家庭群聚檢出第一型

2019-09-07 10:39

勞動事件法明年上路 調解委員成最夯新職業

2019-09-07 13:20

秋日新時裳格紋時尚 一次看懂2019秋冬5大趨勢

2019-09-08 00:08

用龍鱗為書「著裝」 龍華文創系「紅點」奪獎100%

2019-09-07 07:38

保護失智者財務安全 長照司說要這樣做

2019-09-07 11:34

人權兩難 障礙者的愛與性 能否擁有孩子 誰說了算？

2019-09-07 22:30

遠東全家福台中outlet展售會 30日前服飾、寢具出清

2019-09-07 09:23

史上最休閒的機場時尚 林俊傑飛Ralph Lauren紐約大秀

2019-09-07 21:17

失智者財務安全報告 近九成無輔助或監護宣告

2019-09-07 11:07

恆春半島大雨特報 低壓帶影響至下周一

2019-09-07 07:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top