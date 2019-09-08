港最狂茶樓拍賣張大千臨別贈禮 「黃山松雲」身價驚人

2019-09-08 03:08 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



陸羽茶室是香港最老牌也最知名的茶樓，許多名人都是長年的座上賓，茶室還曾經為了幫熟客留位拒絕英女王光臨。陸羽茶室也珍藏許多名人書畫，每幅畫背後都是一個時代的故事。今年陸羽茶室罕見地將其中兩幅張大千畫作送上拍場，身價數千萬台幣起跳。

今年是張大千120歲冥誕。故宮南院10月將展出張大千被文化部指定為國寶的作品「廬山圖」，香港蘇富比拍賣公司10月也將拍賣陸羽茶室珍藏的兩張張大千畫作。其中一幅「黃山松雲」，展現1950年代文人輾轉流離的心境，估價上看台幣3500萬。

1949年底，張大千離開大陸，四處尋覓理想安居之地。他輾轉旅居台北、印度大吉嶺、東京、香港、阿根廷、巴西。1951年他返回香港，為移居阿根廷作準備，期間不時與友朋知交於「陸羽茶室」相聚。臨行前，張大千埋首作畫，為各方好友寫贈誌別。

「黃山松雲」成於1952年，是張大千離開香港前，特別寫給「陸羽茶室」的臨別贈禮。他在畫中的題跋寫道:「客居香澥，怱怱經歲，不時與二三朋舊，啜茗陸羽，往來既久，遂成熟客，嘗戲為口號云『滿堂爭看張夫子，識得虬髯不用猜』。」文字幽默中帶著滄桑，隱喻當時文人去國離鄉的流離心境。

陸羽茶室創於1933年，以唐朝茶聖「陸羽」為名，是香港少數至今仍經營之傳統粤式茶樓；其裝潢中西合璧，洋溢濃厚的老上海法租界風情。中日戰爭時期，不少文人雅士來港暫避時，經常聚首於「陸羽」，從此成為藝文人士喜愛的聚會地點。1950年代的畫家黃君璧、張大千、黃永玉，以及之後的作家金庸、倪匡，皆為「陸羽」座上客。