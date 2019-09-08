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秋日新時裳格紋時尚 一次看懂2019秋冬5大趨勢

2019-09-08 00:08聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

時序進入9月，早晚已有秋日涼意，2019秋裝新品陸續登場，高雄大遠百在今天邀屏東科技大學時尚設計與管理系專業模特兒演繹LOWRYS FARM、0918、MOSS CLUB、gozo、non.stop、MA-TSU-Mi等6大人氣品牌，在邁入2019初秋帶領民眾搶先體驗最新流行風格與元素，帶給民眾滿滿的視覺饗宴。

高雄大遠百店長協理毛郅國說，秋冬服飾新品在秋日微涼氛圍中已悄然上架，在追求與流行時尚接軌女性已迫不及待想一窺秋冬的流行元素，周六辦一場「秋楓新格橘」格紋時尚新品Fashion Show，帶來秋日格紋時尚、鮮明色彩大膽穿、秋楓新格橘、自我風格的民俗文化、運動風等，讓民眾一次看懂秋冬5大趨勢並推出獨家品牌優惠來搶攻買氣。

大遠百表示，今年秋冬LOWRYS FARM以日系甜美、服裝簡約質樸著稱，在休閒風格之外，更多復古感，傳遞出優雅中又帶點個性的氣息。

帶著一絲英倫風情的MA-TSU-Mi仍蝌經典的學院風格為主，以格紋裙、西裝外套呈現出文靜女孩學院氣質。特別的是，今年除了經典的學院風格之外，更設計出街頭潮流風格滿足不同的場合穿搭。

gozo以趣味圖案及印花打造流行的復古風，加上設計師的創意增加小地方的處理與圖案的趣味性，最能表現出gozo隨性自我的風格。

non.stop以極簡主義環繞在美好的60年代，以搖滾甜心夾雜著強悍與歡樂的新搖滾精神。玫瑰是0918秋冬經典，以巴黎玫瑰營造出法式浪漫與優雅，透過刺繡、緹花及精緻的印花，創造玫瑰花朵千變萬化的風情，演繹出甜美的華麗風格。

MOSS CLUB結合中、日、韓風格，注重穿著舒適度，以單純、低調、可愛，及寬鬆線條的美感，傳達對美好生活的堅持。

即日起至9月12日止，持10大銀行指定信用卡當天在女裝、男裝、童裝單筆分6期刷滿5000元送200元，享4%回饋，再加送100元韓國美食物產展抵用券。

時序進入九月早晚已有秋日涼意，2019秋裝新品已陸續登場，高雄大遠百在今天邀屏東...
時序進入九月早晚已有秋日涼意，2019秋裝新品已陸續登場，高雄大遠百在今天邀屏東科技大學時尚設計與管理系專業模特兒演繹LOWRYS FARM、0918、MOSS CLUB、gozo、non.stop、MA-TSU-Mi等6大人氣品牌。記者謝梅芬／攝影　
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時序進入九月早晚已有秋日涼意，2019秋裝新品已陸續登場。記者謝梅芬／攝影　
時序進入九月早晚已有秋日涼意，2019秋裝新品已陸續登場。記者謝梅芬／攝影　
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