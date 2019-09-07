期間限定、限店的FENDI高跟鞋訂製 豹紋印花好性感

2019-09-07 22:27 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



FENDI推出經典高跟鞋的限時訂製活動，在9月底前於全台各專賣店提供預約服務，以女鞋Colibrì做為訂製款式，總共可以搭配出168種鞋履款式，打造專屬奢華鞋款。

這是FENDI第一次為經典女鞋Colibrì提供專屬訂製，以#MyFendiColibri做為企畫主題，打造高跟鞋款的獨特工藝與創意，可針對日常、夜晚或派對場合，創作屬於自己的性感、高調鞋款，有7種不同鞋頭、3款繫帶做搭配，鞋面圖樣包括動物印花小牛毛、黑色或米色綢緞，或是FF logo高科技網眼布、珍貴刺繡等多樣個性；鞋跟則是黑色、淺金、豹紋印花和天然藤色等4種等不同風格，鞋跟高度有5.5及8.5公分兩款，最多可以組合出168種個人化的款式。

在選定鞋頭、鞋跟、高度和繫帶的搭配之後，在緞帶束帶上可以加上最多三個姓名縮寫字母，等同為自身訂製的Colibrì高跟鞋簽名，在形象片中則以日本女星Emma、義大利作曲家Patricia Manfield等名人體驗此項服務。「#MyFendiColibri」的服務從即起到9月28日在SOGO台北敦化、台北101、高雄漢神、台中新光三越等專門店推出，為限時、限店的訂製服務。

■FENDI的#MyFendiColibri訂製高跟鞋形象影片：