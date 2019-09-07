台日友好！日人愛吃黑鮪魚 台灣讓300噸配額給日本

2019-09-07 22:07 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



共商太平洋藍鰭金槍魚資源管理的中西部太平洋金槍魚類委員會（WCPFC）北小委員會會議日前在美國舉行，因日本提案擴大藍鰭金槍魚（又稱太平洋黑鮪）捕撈配額未果，轉而尋求配額仍有剩餘的台灣，台日雙方達成協議，台灣移交300噸黑鮪配額給日本，日本則將大目鮪300噸配額移交給台灣，台日互惠。不過，此項決議仍須提至年底大會通過，才會自明年起生效。

黑鮪是製作生魚片和壽司的頂級食材，日本一向是最大消費國，卻因連年捕撈導致漁獲量銳減，2015年起各國設置捕撈配額，2017年各國協議可根據親魚數量調查，彈性增減捕撈配額，日本在去年提出擴大配額後，今年再次提案。

漁業署表示，WCPFC在3至6日於美國奧勒岡州波特蘭舉行北方次委員會(NC)第15屆會議，該會議甫就太平洋黑鮪、北太平洋長鰭鮪、紅肉旗魚及北太平洋水鯊等資源狀況及目前管理措施進行年度檢視，並將於本年12月舉行的WCPFC年會提出管理修正建議，其中，我國基於互利立場，與日本就太平洋黑鮪管理進行合作，同意於2020年將300公噸的太平洋黑鮪配額移轉給日本使用，另一方面，我國漁民有迫切需要但面臨配額不足的大目鮪，則需要日本等有關國家給予協助。

農委會漁業署副署長林國平表示，日本此次在北小委員會提議，希望能擴大黑鮪的捕撈配額，30公斤以上大魚的捕撈配額增加20%、未滿30公斤小魚增加10%，但最後提案未過，日方轉而尋求台灣協助，我國也願意在不影響漁民捕撈權益的前提下，將300噸的捕撈配額轉交給日本，基於互利、互惠，日本也將我國需求量較大的大目鮪300噸配額給台灣。

林國平強調，台灣黑鮪配額約1700噸，過去海洋資源富饒，每年捕獲量多在1000噸上下，但近10年捕獲量降至500噸以下，未能利用配額達千餘公噸，壓力相對較輕，因此這次答應移交給日本300噸後，也不會影響到台灣漁民的捕撈權益。