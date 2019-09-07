史上最休閒的機場時尚 林俊傑飛Ralph Lauren紐約大秀

2019-09-07 21:17 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



看過各式各樣的機場時尚穿搭，不論是浮誇或是實搭，林俊傑身穿Polo Ralph Lauren系列的版本堪稱是史上最休閒的選擇，以運動風、潮流造型現身，展現說走就走的俐落。

林俊傑一身輕快的最大亮點是黃色Polo Ralph Lauren連帽夾克，搭配棉質Polo熊T恤、印花卡其短褲，一身鮮艷抓住夏季的尾聲，如此休閒、輕便的機場穿搭也是讓人眼睛一亮。早前Polo Ralph Lauren發表了全新的「wear your story」丹寧牛仔企劃，也是以悠閒寫意的舒適感為主，運用經典的丹寧系列，設計秋季Polo Denim系列男、女裝，以全新刷色和設計呈現。形象照由攝影師雙人組Tim Hill、James Finnigan操刀，邀集了6位模特兒和名人以學生、父親、母親和瑜伽修行者等不同身分，闡述自身的丹寧褲故事。