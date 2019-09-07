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威尼斯紅毯女星爭知性美 鞏俐華麗流蘇尬倪妮優雅

2019-09-07 19:01聯合報 記者孫曼╱即時報導

為期一周的威尼斯影展（Venice Film Festival）落幕。知性藝術風格強烈的水都，紅毯向來不浮誇但絕對莊重，也因此女星紛紛捨去過度搶鏡的大份量高級珠寶項鍊，以恰到好處的耳環點綴優雅氣質。資深華人女星鞏俐以修長的流蘇式長耳環搭配Elie Saab禮服踏上紅毯，氣場最強。由寶詩龍（Boucheron）創作的Animaux動物系列Hopi耳環，精巧的蜂鳥停駐逾12克拉的梨形切割粉色摩根石上，白水晶組成的璀璨流蘇不但修飾臉型，更襯出紅毯女王氣勢。

另一位資深紅毯資優生、義大利女星莫妮卡貝魯奇（Monica Bellucci）在威尼斯是主場焦點，選擇了Dolce & Gabbana鮮紅色的荷葉邊蕾絲長禮服展現女性豐潤之美，身為卡地亞品牌好友的她搭配經典水晶燈造型的紅寶石鑽石耳環，洋溢渾然天成的性感風韻。大陸女星倪妮以一襲古馳（GUCCI）低胸黑色天鵝絨禮服出席積家（Jaeger-LeCoultre）晚宴，除了理所當然配戴了積家全新Rendez-Vous Moon Serenity約會系列月相腕表，也配上了GUCCI創意總監首個高級珠寶的Hortus Deliciarum歡愉之園高級珠寶，鑲滿明亮白鑽的動物造型戒指與長耳環，為她增添高雅的神秘感。

而選擇穿上今年最熱門粉紅色禮服的英國女星安娜貝爾華麗絲（Annabelle Wallis）和好萊塢女星亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried），也都選擇了以白鑽耳環為造型畫龍點睛。安娜貝爾華麗絲選擇了古典藝術風格的垂墜耳環搭配經典花朵造型亞曼尼高級訂製禮服。亞曼達塞佛瑞則是單穿Alexamder McQueen原本搭配長褲的不對稱長裙，配戴伯爵精巧的高級珠寶耳環和積家Joaillerie 101 Feuille神秘珠寶腕表，展現年輕活潑的知性美。

安娜貝爾華麗絲配戴的卡地亞頂級珠寶系列鑽石耳環，價格店洽。圖／卡地亞提供 
安娜貝爾華麗絲配戴的卡地亞頂級珠寶系列鑽石耳環，價格店洽。圖／卡地亞提供 
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亞曼達塞佛瑞穿Alexamder McQueen禮服，配戴伯爵鑽石耳環、積家Jo...
亞曼達塞佛瑞穿Alexamder McQueen禮服，配戴伯爵鑽石耳環、積家Joaillerie 101 Feuille珠寶腕表。圖／積家提供
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莫妮卡貝魯奇配戴的卡地亞頂級珠寶Magnitude系列紅寶石耳環，價格店洽。圖／...
莫妮卡貝魯奇配戴的卡地亞頂級珠寶Magnitude系列紅寶石耳環，價格店洽。圖／卡地亞提供
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倪妮穿古馳低胸黑色天鵝絨禮服配戴古馳歡愉之園高級珠寶、積家Rendez-Vous...
倪妮穿古馳低胸黑色天鵝絨禮服配戴古馳歡愉之園高級珠寶、積家Rendez-Vous Moon Serenity約會系列月相腕表。圖／積家提供
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安娜貝爾華麗絲穿亞曼尼高級訂製禮服、配戴卡地亞高級珠寶。圖／卡地亞提供
安娜貝爾華麗絲穿亞曼尼高級訂製禮服、配戴卡地亞高級珠寶。圖／卡地亞提供
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莫妮卡貝魯奇穿Dolce & Gabbana高級訂製服、配戴卡地亞高級珠寶。圖／...
莫妮卡貝魯奇穿Dolce & Gabbana高級訂製服、配戴卡地亞高級珠寶。圖／卡地亞提供
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鞏俐穿Elie Saab高級訂製服、戴寶詩龍Animaux動物系列Hopi耳環。...
鞏俐穿Elie Saab高級訂製服、戴寶詩龍Animaux動物系列Hopi耳環。圖／寶詩龍提供
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鞏俐配戴的寶詩龍Animaux動物系列Hopi耳環，372萬元。圖／寶詩龍提供
鞏俐配戴的寶詩龍Animaux動物系列Hopi耳環，372萬元。圖／寶詩龍提供
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安娜貝爾華麗絲穿亞曼尼高級訂製禮服、配戴卡地亞高級珠寶。圖／卡地亞提供
安娜貝爾華麗絲穿亞曼尼高級訂製禮服、配戴卡地亞高級珠寶。圖／卡地亞提供
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鞏俐穿Elie Saab高級訂製服、戴寶詩龍Animaux動物系列Hopi耳環。...
鞏俐穿Elie Saab高級訂製服、戴寶詩龍Animaux動物系列Hopi耳環。圖／寶詩龍提供
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珠寶尼斯安娜貝爾
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