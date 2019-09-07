威尼斯紅毯女星爭知性美 鞏俐華麗流蘇尬倪妮優雅

2019-09-07 19:01 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



為期一周的威尼斯影展（Venice Film Festival）落幕。知性藝術風格強烈的水都，紅毯向來不浮誇但絕對莊重，也因此女星紛紛捨去過度搶鏡的大份量高級珠寶項鍊，以恰到好處的耳環點綴優雅氣質。資深華人女星鞏俐以修長的流蘇式長耳環搭配Elie Saab禮服踏上紅毯，氣場最強。由寶詩龍（Boucheron）創作的Animaux動物系列Hopi耳環，精巧的蜂鳥停駐逾12克拉的梨形切割粉色摩根石上，白水晶組成的璀璨流蘇不但修飾臉型，更襯出紅毯女王氣勢。

另一位資深紅毯資優生、義大利女星莫妮卡貝魯奇（Monica Bellucci）在威尼斯是主場焦點，選擇了Dolce & Gabbana鮮紅色的荷葉邊蕾絲長禮服展現女性豐潤之美，身為卡地亞品牌好友的她搭配經典水晶燈造型的紅寶石鑽石耳環，洋溢渾然天成的性感風韻。大陸女星倪妮以一襲古馳（GUCCI）低胸黑色天鵝絨禮服出席積家（Jaeger-LeCoultre）晚宴，除了理所當然配戴了積家全新Rendez-Vous Moon Serenity約會系列月相腕表，也配上了GUCCI創意總監首個高級珠寶的Hortus Deliciarum歡愉之園高級珠寶，鑲滿明亮白鑽的動物造型戒指與長耳環，為她增添高雅的神秘感。