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有香味的飾品！diptyque「香氛貼飾、香氛別針、香氛手環」讓用香更隨興

2019-09-07 18:20聯合報 記者陳立儀╱即時報導

香氛已經成為日常時尚的重要環節，用香方式也不斷推陳出新，像是Jo Malone就推出香膏式的「香氛調合盤」、香氛片式的「香氛TO GO」；diptyque更將香氛與飾品結合，推出香氛貼飾、香氛手環、香氛別針等，讓隨身香氛更加優雅，也不必擔心沾染衣物。

diptyque香氛貼飾兼具衣物配飾與移動擴香功能，一組5枚的貼飾採用霧面緞布質地，便於黏貼和取下，可貼在手腕內側、鎖骨位置、肩膀、腳踝等肌膚任何位置，全天散發香氣，貼紙圖案有如皮影戲般精雕細琢，共有3款香味，「玫瑰之水（Eau Rose）」是玫瑰花圖案、「杜桑 （Do Son）」是晚香玉圖案、「影中之水（l’Ombre dans l’Eau）」則是天鵝圖案。

透過浸泡工藝留香的diptyque香氛手環長度約6公尺，存放於橢圓首飾盒內並隨附切斷專用的鍍金金屬片，可隨心所欲抽出長度環繞在手腕一圈或數圈，手環表面在抽取時被輕輕刮去，封存的馥郁香氣隨即飄散開來，共有「杜桑（Do Son）」、 「玫瑰之水 （Eau Rose）」、「譚道（Tam Dao）」等3款香調。

鏤空設計的香氛別針與diptyque首家精品店早前常出現的木質飛鳥香氛擺件異曲同工，深受文藝復興時期 香丸等香氛配飾的影響，在保留傳統經典的同時，也被賦予現代特色。diytyque將一片輪廓精緻且遍佈散香孔的陶瓷片置於別針中心，每款別針搭配2個香氛陶瓷片，共有「杜桑（Do Son） 」、「 玫瑰之水 （Eau Rose）」、「肌膚之華 （Fleur de Peau）」等3款香調。

diptyque香氛別針，售價4,350元。圖／10/10 APOTHECARY...
diptyque香氛別針，售價4,350元。圖／10/10 APOTHECARY提供
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diptyque香氛貼飾－影中之水，售價1,850元。圖／10/10 APOTH...
diptyque香氛貼飾－影中之水，售價1,850元。圖／10/10 APOTHECARY提供
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diptyque將香氛與飾品結合，推出香氛貼飾、香氛手環、香氛別針等，用香方式更...
diptyque將香氛與飾品結合，推出香氛貼飾、香氛手環、香氛別針等，用香方式更加優雅隨興。圖／10/10 APOTHECARY提供
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diptyque香氛貼飾－杜桑，售價1,850元。圖／10/10 APOTHEC...
diptyque香氛貼飾－杜桑，售價1,850元。圖／10/10 APOTHECARY提供
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diptyque香氛貼飾－玫瑰之水，售價1,850元。圖／10/10 APOTH...
diptyque香氛貼飾－玫瑰之水，售價1,850元。圖／10/10 APOTHECARY提供
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diptyque香氛手環，售價2,850元。圖／10/10 APOTHECARY...
diptyque香氛手環，售價2,850元。圖／10/10 APOTHECARY提供
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diptyque將香氛與飾品結合，推出香氛貼飾、香氛手環、香氛別針等，用香方式更...
diptyque將香氛與飾品結合，推出香氛貼飾、香氛手環、香氛別針等，用香方式更加優雅隨興。圖／10/10 APOTHECARY提供
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diptyque香氛手環，售價2,850元。圖／10/10 APOTHECARY...
diptyque香氛手環，售價2,850元。圖／10/10 APOTHECARY提供
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diptyque香氛別針，售價4,350元。圖／10/10 APOTHECARY...
diptyque香氛別針，售價4,350元。圖／10/10 APOTHECARY提供
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